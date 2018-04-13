Экс-глава ФБР Коми в своей книге сравнил Трампа с мафиози

Как передает агентство Associated Press, получившее в свое распоряжение копию книги под названием "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство", Коми называет Трампа человеком, "не связанным правдой", а его стиль руководства характеризует как "продиктованный эгоизмом" и основанный на ожидании "личной преданности".

По данным газеты The New York Post , которая также приводит выдержки из мемуаров экс-директора ФБР, Трамп сам просил Коми провести расследование скандального эпизода, содержавшегося в так называемом досье, составленном его политическими противниками, пишет Newsru.com.

Как утверждается в книге, Трамп просил Коми о проведении расследования, поскольку американского лидера беспокоило, что его супруга Мелания может счесть, что в этих утверждениях есть "даже один процент правды".

Беседа президента Трампа с Коми, занимавшим в тот момент пост главы ФБР, по данным газеты, состоялась 27 января 2017 года, через неделю после инаугурации Трампа и спустя несколько дней после публикации скандального досье. По словам Коми, он предупредил Трампа о том, что расследование "может создать впечатление о том, что он лично является объектом расследования". Трамп, по версии экс-директора ФБР, согласился с тем, что Коми, возможно, прав, однако продолжал отстаивать свою позицию.

Компрометирующее досье на Трампа собиралось с 2015 года по заказу сторонников Республиканской партии США, выступавших с критикой в адрес миллиардера. Заказ получила Fusion GPS, возглавляемая Гленном Симпсоном, бывшим журналистом газеты Wall Street Journal. Позже к работе над досье подключился бывший агент британских спецслужб Кристофер Стил. Когда стало понятно, что Трамп является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансирование Fusion GPS, однако работу над досье поддержали демократы.

В досье утверждалось, что российские спецслужбы якобы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Сам Трамп неоднократно называл досье фальшивкой и политической охотой на ведьм.

Трамп и его штаб не испытывали никакого беспокойства по поводу приписываемого Москве вмешательства в выборы президента США 2016 года, но хотели преподнести это так, чтобы извлечь для себя максимальную политическую выгоду. Такое мнение, как сообщает телекомпания NBC , выразил Джеймс Коми в своих мемуарах.

По данным телекомпании, Коми, в частности, изложил свои впечатления от встречи с Трампом в январе 2017 года в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке. На тот момент избранный президент США готовился вступить в полномочия. Кроме него на встрече присутствовали избранный вице-президентом Майкл Пенс, Райнс Прибэс (глава аппарата Белого дома, уволенный впоследствии) и Шон Спайсер (пресс-секретарь Белого дома, также был уволен).

По словам Коми, его неприятно поразило, насколько безразлично "эта команда Трампа" говорила о вмешательстве извне в выборы 2016 года. Скорее "они обсуждали, как представить данные на этот счет так, чтобы извлечь максимальную политическую выгоду", говорится в его мемуарах.

Экс-глава ФБР обратил внимание на то, что, в отличие от своих предшественников Джорджа Буша - младшего и Барака Обамы, Трамп с командой совершенно откровенно говорили о переговорах и политической стратегии в присутствии члена разведывательного сообщества. В этом смысле республиканец и его окружение напомнили экс-главе ФБР членов мафиозного клана, нарочно стремящихся сделать своими сообщниками всех вокруг, подытожил Коми.