Фото: пожар в Арукюла унес жизнь мужчины средних лет

Пресс-секретарь Идаского спасательного центра Евгения Парв сказала Virumaa Teataja, что в квартире не было дымового датчика.

Соседка погибшего мужчины рассказала, что ночью почувствовала запах дыма. Дым из соседней квартиры стал просачиваться через стену. Прибывшие на место происшествия спасатели вывели на улицу ее с ребенком.

По словам женщины, они с ребенком находились на улице несколько часов, а когда им стало холодно, вернулись в свою квартиру. Запах дыма в ней уже не чувствовался.

По ее словам, погибший жил в соседней квартире более десяти лет один. На работу не ходил, выпивал. По словам жильцов дома, в последние годы он употреблял уже жидкость для зажигания.

В квартире погибшего и раньше случались пожары. Сегодня около часа ночи из квартиры донесся грохот, видимо, мужчина упал с кровати. В то же время, по данным жильцом дома, горела именно кровать.