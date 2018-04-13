Кемеровчане благодарят Таллинн

Глава города Кемерово Илья Середюк направил мэру Таллинна Таави Аасу телеграмму, в которой приносит благодарность всем жителям города за сочувствие и готовность помочь в связи с трагедией, произошедшей 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня".
28 марта Таави Аас направил жителям города Кемерово соболезнования в связи с трагедией и выразил готовность оказать медицинскую и реабилитационную помощь пострадавшим детям.
В ответной телеграмме мэр Кемерово Илья Середюк пишет: «Дорогой Таави! От имени всех кемеровчан искренне благодарю Вас за поддержку и соболезнования в связи с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня», унесшей жизни людей. До глубины души признателен Вам за то, что в эти тяжелые дни утраты, разделили наше горе и были рядом с нами, своим сочувствием помогая кемеровчанам укрепить дух и стойкость».