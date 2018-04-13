пятница, 13 апреля 2018 г.
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Кемеровчане благодарят Таллинн

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Мир шокирован страшной трагедией в Кемерово.

ФОТО: Danil Aikin/Danil Aikin/TASS

Глава города Кемерово Илья Середюк направил мэру Таллинна Таави Аасу телеграмму, в которой приносит благодарность всем жителям города за сочувствие и готовность помочь в связи с трагедией, произошедшей 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня".

28 марта Таави Аас направил жителям города Кемерово соболезнования в связи с трагедией и выразил готовность оказать медицинскую и реабилитационную помощь пострадавшим детям.

В ответной телеграмме мэр Кемерово Илья Середюк пишет: «Дорогой Таави! От имени всех кемеровчан искренне благодарю Вас за поддержку и соболезнования в связи с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня», унесшей жизни людей. До глубины души признателен Вам за то, что в эти тяжелые дни утраты, разделили наше горе и были рядом с нами, своим сочувствием помогая кемеровчанам укрепить дух и стойкость».

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