Российский производитель минеральных удобрений построит в Силламяэ терминал по перевалке аммиака

"В декабре построим терминал по аммиаку в Силламяэ на один млн тонн, стоимость 65 млн евро", - сказал он.

Мощности строятся под аммиак с завода в Кингисеппе, который EuroChem планирует запустить в IV квартале этого года, уточнил он.

Городская управа Силламяэ 1 мая предоставила EuroChem разрешение на сооружение терминала, которое было оспорено компанией VKG Ehitusvõrgud OÜ, считающего проектирование этого объекта противозаконным, но 9 апреля Тартуский административный суд своим постановлением это ходатайство не удовлетворил.