Члена сборной Венесуэлы по футболу убили выстрелом в голову

«Боль и чувство беспомощности рождает во мне тот факт, что жизнь в нашей стране ничего не стоит. Спасибо за все, Гуакаран. Я буду всегда помнить то счастье, что от тебя исходило. Мои глубочайшие соболезнования всей твоей семье», — написал форвард в своем Twitter.