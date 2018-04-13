Члена сборной Венесуэлы по футболу убили выстрелом в голову

Физиотерапевт молодежной сборной Венесуэлы по футболу Хесус Гуакаран был убит выстрелом в голову на выходе из аптеки. Об этом сообщает Lenta.ru.
Трагедия произошла утром 11 апреля. Убийца оставил вещи Гуакарана не тронутыми и покинул место преступления на мотоцикле.
Своими соболезнованиями по поводу смерти соотечественника поделился нападающий сборной Соломон Рондон, известный своими выступлениями в чемпионате России за «Рубин» и «Зенит».
«Боль и чувство беспомощности рождает во мне тот факт, что жизнь в нашей стране ничего не стоит. Спасибо за все, Гуакаран. Я буду всегда помнить то счастье, что от тебя исходило. Мои глубочайшие соболезнования всей твоей семье», — написал форвард в своем Twitter.
¡¡Qué dolor e impotencia volver a comprobar que la vida no cuesta nada en mi país!! Gracias por tanto, Guaca, siempre te recordaré con la alegría que transmitías. Mis condolencias y mi más sentido pésame a sus familiares. pic.twitter.com/WZI7vFJlfS— Salomón Rondón (@salorondon23) April 11, 2018