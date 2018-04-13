пятница, 13 апреля 2018 г.
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  • Фото и видео: погреб на участке - снаружи старинный, внутри современный

Фото и видео: погреб на участке - снаружи старинный, внутри современный

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ФОТО: Erakogu

В Эстонии арочные погреба строились и использовались уже около десяти веков. Арочный погреб является достойной частью архитектуры, которая, к сожалению, на сегодняшний день предается забвению: работа дорогая и сложная. Кроме этого, не хватает мастеров, которые могли бы построить арочный погреб хорошего качества. 

Вам когда-либо казалось, что холодильник – это нечто большее, чем просто потребительский товар? Нет? А если мы вместо холодильника скажем: погреб? Правда, появляются гораздо более личные ассоциации? К погребу за бабушкиным домом в деревне отношение совсем другое, чем к гудящему на кухне шкафу. Именно в земляном погребе дольше всего сохраняются различные пищевые продукты, продукты садоводства, и, между прочим, еще и вина. Естественно, важным фактором является и вместительность. В холодильник все садовые продукты не поместятся, а вот в земляной погреб войдет уйма всего, при этом без счетов за электричество!

ФОТО: revonia.ee

Эстонская фирма Revonia Keldrikoda возрождает традицию строительства погребов, и посетившие в марте выставку-ярмарку Eesti ehitab могли в этом убедиться на стенде фирмы. 

Земляные погреба Revonia Keldrikoda изготавливаются из армированного железобетона и известковой штукатурки, которые обеспечивают идеальную влагостойкость и хороший внешний вид. Благодаря этому каждый раз в погребе сохраняется чистый и свежий воздух, а не характерная для обычных погребов затхлость.

ФОТО: revonia.ee

Стены погреба изнутри можно покрыть рельефной известковой штукатуркой с 3D-эффектом. А это означает возможность нанести на стены и потолок собственные узоры или логотипы. А почему бы даже и не семейный герб? Ведь земляной погреб  является строением, которое будет предаваться и дальше из поколения в поколение…

Винно-сигарный салон в погребе. Вид сверху.

ФОТО: revonia.ee

Все изделия изготавливаются из армированного железобетона. Погреба доставляются к месту строительства уже с внутренней отделкой! 

С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ, а видео находится внизу.

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