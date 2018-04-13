пятница, 13 апреля 2018 г.
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  • Видео читателя: выезд на железнодорожный переезд в Таллинне мог закончиться плачевно

Видео читателя: выезд на железнодорожный переезд в Таллинне мог закончиться плачевно

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Читатель Rus.Postimees прислал в редакцию видео, снятое на железнодорожном переезде в Таллинне на Пальяссааре-теэ.

На кадрах видно, как водитель выехал на переезд, несмотря на запрещающий сигнал семафора. К счастью, заметив приближающийся поезд, он успевает сдать назад.

По данным полиции, главная причина несчастных случаев на железнодорожных переездах – беспечность участников дорожного движения и игнорирование правил безопасности. В прошлом году на эстонских железных дорогах было зарегистрировано 22 несчастных случая, в результате которых погибли 13 и пострадали 4 человека.

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