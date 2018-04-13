пятница, 13 апреля 2018 г.
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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Осло за 22 евро!

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Осло.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, reisiguru.ee, lentodiilit.fi и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Бордо начиная со 148 евро

Туда-обратно из Таллинна на Занзибар начиная с 552 евро

Туда-обратно из Таллинна в Софию начиная со 129 евро

Туда-обратно из Таллинна в Биллунд начиная со 127 евро

Туда-обратно из Таллинна на Канарские острова начиная с 230 евро

Туда-обратно из Риги на Сицилию начиная со 157 евро

Туда-обратно из Милана в Рио-де-Жанейро начиная с 319 евро

Туда-обратно из Амстердама в Гватемалу начиная с 376 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лиссабон начиная со 193 евро

Туда-обратно из Таллинна в Тронхейм начиная со 119 евро

Туда-обратно из Риги в Центральную Францию начиная со 107 евро

Туда-обратно из Таллинна в Осло начиная с 22 евро

Туда-обратно из Риги в Южную Францию начиная со 104 евро

Туда-обратно из Риги в Македонию начиная со 108 евро

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