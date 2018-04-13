Самые популярные квартиры в Таллинне - меньше двадцати квадратных метров

Комнаты в старых общежитиях, которые теперь тоже называют квартирами, продаются примерно за двадцать тысяч евро, а снять их можно за 150 евро в месяц. Двадцатиметровая студия в новом доме стоит уже 50 000 евро, а за наем придется заплатить 400 евро или даже больше.

Потребность в таких квартирах велика. Особенно активно интересуются ими наниматели с ограниченным бюджетом или люди, проводящие дома очень мало времени.

“Количество предложений таких микроквартир неудержимо растет. Это говорит о том, что многие покупают их для последующей сдачи в аренду, - считает руководитель портала KV.EE Тарво Теслон. - Для кого-то - это первый шаг к инвестиционной деятельности с целью обеспечить себе дополнительный доход к моменту выхода на пенсию”.

“Бережливый или недостаточно обеспеченный клиент ищет себе маленькую жилплощадь, так как кроме низкой стоимости найма, коммунальные платежи за такую квартиру тоже невысоки. Только потом учитывается место расположения, близость городского транспорта, возможность парковки и состояние квартиры. В данный момент, из-за возросшей конкуренции, цены повышают даже собственники маленьких квартир, находящихся в плохом состоянии”, - объясняет Теслон.

На портале недвижимости KV.EE можно найти около 150 продающихся в Таллинне микроквартир. Что касается найма, то микроквартиры составляют 13% от всех предлагаемых на портале квартир в Таллинне.