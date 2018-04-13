пятница, 13 апреля 2018 г.
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Галерея: дача на маленьком острове - оазис тишины и спокойствия

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Этот дом в Пярнумаа будто специально создан для тех, кто хочет хотя бы на лето скрыться на берегу моря от городской суеты и проблем, пишет портал Kodu.  

На маленький островок, где стоит этот потрясающий бревенчатый дом под камышовой крышей, можно добраться на лодке или, если вода низкая, вброд. В длину остров составляет 2,5 километров, а в ширину - всего 0,5 километра. 

В разные времена остров и назывался по-разному. Он был и Кырксааром, и Кыргесааром и даже Пойстесааром. 

На каменистой почве растут можжевельник, сосны и множество редких растений. Здесь можно не только купаться, ловить рыбу и наслаждаться тишиной и покоем, но и наблюдать за богатой флорой и фауной. 

В доме с большой террасой две спальни, гостиная, кухня, баня, туалет, кладовые. Отапливается дом печью и плитой с теплой стенкой. Вода поступает из скважины. 

Много фото и инфо находится ЗДЕСЬ.

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