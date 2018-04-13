"Ноябрь" претендует на "Золотую арку"

Премия «Восток-Запад. Золотая Арка»» в нынешнем году будет присуждаться впервые картинам, которые были сняты в Восточной и Северной Европе, а также в Западной Азии, и признаны яркими киновысказываниями. Кроме того, она будет способствовать популяризации кинематографа небольших стран, которые не могут соперничать в »раскрутке» с крупными кинодержавами.

В нынешнем году на премию, в жюри которой вошли 24 известных специалиста-киновед и кинокритика, претендовали фильмы из 32 стран, а в шорт-лист «Золотой Арки» включены 13 картин, и в их числе картина Райнера Сарнета «Ноябрь». За победу она поборется сразу в двух номинациях: «Лучшая операторская работа» и «Лучшее художественное решение».

Напомним, что в основу фильма положена книга Андруса Кивиряхка «Гуменщик или Ноябрь», которая при появлении сразу стала бестселлером. «Балтийское фэнтези», как определили фильм критики, получило приз за лучшую операторскую работу на кинофестивале в Трайбеке, стало обладателем Гран-при минского Международного кинофестиваля «Листапад», было признано лучшим эстонским фильмом на фестивале POFF. Фильм представлялся на престижных фестивалях в Карловых Варах и Шанхае.