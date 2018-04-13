Суд РФ решил немедленно заблокировать Telegram

"Суд решил: ограничить доступ к информационным системам и программам для электронных вычислительных машин, которые предназначены и используются для приема, передачи, доставки и обработки электронных сообщений пользователей сети интернет и функционирование которых обеспечивается Telegram Messenger Limited Liability Partnership", - огласила решение судья Юлия Смолина в пятницу. Она подчеркнула, что решение подлежит немедленному исполнению.

Согласно решению суда, ограничение может быть снято, если Telegram предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Ранее суд отказался удовлетворить ходатайство юристов Telegram, просивших отложить рассмотрение иска. "Рассмотреть дело без участия представителей Telegram", - огласила решение судья Юлия Смолина.

ФСБ в пятницу полностью поддержала иск Роскомнадзора. "Telegram не представил не только истребуемую информацию о предоставлении ключей для дешифровки сообщений, но и не предоставил сведения о невозможности исполнить указанное требование", - сказала представитель спецслужбы в суде.

Представитель Роскомнадзора в свою очередь заявила, что информация, распространяемая через Telegram, может использоваться террористическими и экстремистскими организациями, посетовав на то, что ФСБ не имеет ключей для дешифровки этой переписки. "Мы понимаем, что такие действия представляют угрозу интересам Российской Федерации и представляют угрозу жизни и здоровью граждан", - заключила она.

Накануне днем основатель Telegram Павел Дуров запретил юристам компании участвовать в рассмотрении иска Роскомнадзора о блокировке мессенджера. Такое решение создатель мессенджера принял, чтобы, по его словам, не легитимировать своим присутствием откровенный фарс.

Перед этим стало известно, что Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска о блокировке мессенджера.

Роскомнадзор против Telegram

6 апреля Роскомнадзор подал иск к Telegram Messenger Limited Liability Partnership о блокировке мессенджера на основании ст. 15.4 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Поводом для обращения в суд послужило то, что Telegram не исполнил требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений.

В свою очередь юристы мессенджера заявили, что позиция Telegram остается прежней: требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно.

20 марта Верховный суд отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ по поводу ключей для дешифровки. Решение ВС РФ в законную силу не вступило, поскольку юристы мессенджера намерены его обжаловать.

Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости предоставить органам безопасности информацию, требуемую для декодирования сообщений. Надзорный орган отвел мессенджеру 15 дней на исполнение этого требования - в случае отказа ведомство грозило заблокировать доступ к мессенджеру. Этот срок истек 4 апреля.

2 апреля адвокат Павел Чиков сообщил в своем Telegram-канале, что представители мессенджера уведомили Роскомнадзор о том, что требования ФСБ неисполнимы. В тот же день в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что ведомство не получило официального ответа от Telegram на уведомление о необходимости предоставить правоохранительным органам ключи для дешифровки сообщений пользователей.