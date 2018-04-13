Посол Эстонии при НАТО в интервью Postimees: нельзя ждать батальона от каждой встречи в верхах

- Кажется, что о химической атаке в Солсбери 4 марта в НАТО заговорили быстрее и острее, чем в ЕС. Как эта тема там развивалась?

- Тема действительно дошла до НАТО очень рано. Не в первые дни, но максимум через неделю после отравления было сделано заявление, чтобы продемонстрировать солидарность с Великобританией.

- Вы, как человек, отвечающий за НАТО, то есть не тот, кто мог бы ответить на этот вопрос, но все же скажите, в ЕС возникла какая-то заминка?

- Я не могу это оценить, признаюсь честно, я не очень внимательно следила за происходящим в ЕС. В НАТО никаких заминок не было, но тут и динамика другая, поскольку все происходит на основании консенсуса.

Но, возможно, в ЕС немного другая ситуация: у них есть представитель в Москве, у НАТО нет, ответ и не мог быть таким же. В итоге реакция обеих организация была невероятно сильной и общей.

- Как много было там нот протеста по поводу тех союзников, которые не выслали российских дипломатов и о которых говорили, что они пытались воспрепятствовать принятию более жестких мер?

- Не было нот. Все придерживались того мнения, что НАТО должно что-то сделать, выслать представителей России и ограничить численность представительства, вне зависимости от того, что страны-члены решили в двустороннем порядке.

Я считаю, что было важно ограничить и численность персонала (представительства России, аккредитованного при НАТО). Чтобы не получилось так, что ты высылаешь их, а через какое-то время они возвращаются. Это знаково, что состав (представительства) сократили на треть – с 30 дипломатов до 20.

- Вы знаете, кем были эти высланные?

- Не знаю, я с ними еще не сталкивалась. Посол России уехал пару месяцев назад, сейчас у них тут поверенный и в мое время, то есть, начиная с прошлой осени, прошло всего одно заседание Совета НАТО-Россия.

- Что представляло из себя то заседание Совета НАТО-Россия?

- Очень захватывающее. Длинное - три-четыре часа, и интенсивное. Все же полезно выслушать их позицию.

Говорили об обычных темах. Начиная с встречи в верхах в Уэльсе (осень 2014 года), Украина остается первым пунктом повестки дня и впервые было решено, что Афганистан будет второй крупной темой. Немного всегда говорится и о прозрачности. Но больше всего времени было отведено для Афганистана.

- Что происходит между НАТО и Россией по вопросу Афганистана? Или не происходит?

- Не происходит, но хотя бы обсудили, как выглядит тамошнее развитие. Они там были исторически, и они и сейчас там активны.