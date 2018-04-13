Посол Эстонии при НАТО в интервью Postimees: нельзя ждать батальона от каждой встречи в верхах

Отправляясь на встречу в верхах НАТО, которая состоится через три месяца, нужно быть реалистичными в своих ожиданиях: не каждый раз получится получить от союзников батальон, говорит представляющая Эстонию в НАТО с осени прошлого года посол Кюллике Силласте-Эллинг, пишет Postimees.
- Кажется, что о химической атаке в Солсбери 4 марта в НАТО заговорили быстрее и острее, чем в ЕС. Как эта тема там развивалась?
- Тема действительно дошла до НАТО очень рано. Не в первые дни, но максимум через неделю после отравления было сделано заявление, чтобы продемонстрировать солидарность с Великобританией.
- Вы, как человек, отвечающий за НАТО, то есть не тот, кто мог бы ответить на этот вопрос, но все же скажите, в ЕС возникла какая-то заминка?
- Я не могу это оценить, признаюсь честно, я не очень внимательно следила за происходящим в ЕС. В НАТО никаких заминок не было, но тут и динамика другая, поскольку все происходит на основании консенсуса.
Но, возможно, в ЕС немного другая ситуация: у них есть представитель в Москве, у НАТО нет, ответ и не мог быть таким же. В итоге реакция обеих организация была невероятно сильной и общей.
- Как много было там нот протеста по поводу тех союзников, которые не выслали российских дипломатов и о которых говорили, что они пытались воспрепятствовать принятию более жестких мер?
- Не было нот. Все придерживались того мнения, что НАТО должно что-то сделать, выслать представителей России и ограничить численность представительства, вне зависимости от того, что страны-члены решили в двустороннем порядке.
Я считаю, что было важно ограничить и численность персонала (представительства России, аккредитованного при НАТО). Чтобы не получилось так, что ты высылаешь их, а через какое-то время они возвращаются. Это знаково, что состав (представительства) сократили на треть – с 30 дипломатов до 20.
- Вы знаете, кем были эти высланные?
- Не знаю, я с ними еще не сталкивалась. Посол России уехал пару месяцев назад, сейчас у них тут поверенный и в мое время, то есть, начиная с прошлой осени, прошло всего одно заседание Совета НАТО-Россия.
- Что представляло из себя то заседание Совета НАТО-Россия?
- Очень захватывающее. Длинное - три-четыре часа, и интенсивное. Все же полезно выслушать их позицию.
Говорили об обычных темах. Начиная с встречи в верхах в Уэльсе (осень 2014 года), Украина остается первым пунктом повестки дня и впервые было решено, что Афганистан будет второй крупной темой. Немного всегда говорится и о прозрачности. Но больше всего времени было отведено для Афганистана.
- Что происходит между НАТО и Россией по вопросу Афганистана? Или не происходит?
- Не происходит, но хотя бы обсудили, как выглядит тамошнее развитие. Они там были исторически, и они и сейчас там активны.
Для НАТО Афганистан по-прежнему является самой крупной зарубежной миссией, хотя она и изменилась по сравнению с ISAF (контингент международных сил содействия безопасности в период 2001-2014 годов – ред.). Это также важно и для Америки: они неоднократно подчеркивали, что важно, чтобы мы сейчас все оттуда разом не ушли. Мы должны вносить свой вклад до тех пор, пока ситуация не стабилизируется настолько, чтобы оттуда можно было уйти.
Сейчас в Афганистане, прежде всего, проходит обучение и общая оценка – умеренно позитивная. Конечно, проблемы есть, и Талибан по-прежнему действует, но зона их деятельности заметно сузилась. Это тоже является причиной, поскольку они в большей степени организуют нападения в городах, особенно в Кабуле, где находится больше всего людей. В окрестностях они больше не в состоянии делать крупные дела. У них больше нет тех сил, которые у них были десять лет назад.
- Насколько важную роль в эти дни Афганистан играет в темах обсуждения НАТО?
- Конечно, меньшую, чем десять лет назад.
Я слышала от предшественников, что десять лет назад НАТО была принципиально другой организацией. Говорили об Афганистане, то есть, прежде всего, о внешних операциях, действуя за пределами Северо-Атлантического региона.
Сейчас у нас скорее другие темы и более широкая повестка дня. Причина – оккупация Крыма: с 2014 года НАТО начал меняться, с одной стороны, заниматься делами, которыми занимались раньше, во времена холодной войны, но я не хочу сказать, что холодная война вернулась – просто наступило новое время.
- Какой будет основная тема во время июльской встречи в верхах в Брюсселе?
- Это будет встреча укрепления единства команды, во всех смыслах: в структуре управления, в военном и политическом смысле.
Если на встречах в верхах в Уэльсе и в Варшаве (летом 2015 года) были приняты решения, которые изменили оборонные и предупредительные амбиции НАТО, то теперь мы продвигаемся еще дальше. Будут смотреть, как НАТО может более эффективно реагировать, как организация – в случае кризиса, многочисленных кризисов и/или конфликтов в близости от НАТО, на приграничных территориях или против него, поскольку НАТО же организация коллективной защиты.
В Уэльсе была первая реакция на происходящее в Крыму и на изменившуюся ситуацию с безопасностью в Европе. В Варшаве приняли уже новые решения – на восточной границе, в том числе в Эстонии, решили разместить дополнительные войска.
Теперь думают о следующих шагах: насколько быстро НАТО вообще сейчас в состоянии принимать решения, если что-то произойдет в нашем регионе или на юге. Насколько быстро на место могут быть переброшены достаточные и дополнительные войска, и у кого вообще есть право их отправлять, поскольку у НАТО же нет своей армии, это все собственные войска союзников.
Как я уже сказала, десять лет назад преимущественно занимались одной темой – Афганистаном и зарубежными миссиями. Структура, которая действовала, могла быть правильной для этого, но не правильной, или не самой правильной для сегодняшних угроз.
По-прежнему темой остаются расходы на оборону, то есть распределение нагрузки. Если посмотреть счет в Уэльсе (члены стран НАТО на встрече в верхах в Уэльсе пообещали, что к 2024 году расходы на оборону будут увеличены до двух процентов от ВВП – ред.), то видна позитивная тенденция – союзники начали больше тратить на оборону. Но не все еще достигли уровня в два процента.
Конечно, с расходами на оборону всегда немного сложно. Страны различаются и имеют разные традиции, но важно, чтобы все смогли хотя бы показать, что они планируют это сделать, чтобы был виден какой-то рост.
Со встречей в верхах связано все то, что происходит за пределами границы НАТО, но влияет на нашу стабильность и безопасность. Прежде всего, ситуация на юге.
Нелегальная миграция – это тема и мы понимаем, что она оказывает влияние на всю нашу безопасность. Но не очень понятно, что НАТО, как организация коллективной защиты, может сделать в этом вопросе. Это, по сути, ограничено. В Иордании и еще некоторых странах, НАТО помогает выстроить их силы безопасности, и это одна сфера деятельности, где можно было бы решить, что нужно быть активнее.
- Насколько в НАТО говорится о Сирии, где союзники занимаются разными делами: с одной стороны, американцы, французы, немцы, которые поддерживают курдов, а, с другой стороны, турки, которые борются с курдами?
- Сирия как таковая не является темой, поскольку НАТО там как организация не присутствует. Но Турция предоставила информацию о своей деятельности в операции «Оливковая ветвь», была очень открыта и в последние месяцы регулярно предоставляла информацию о том, каковы их цели и что происходит.
Если посмотреть на окрестности Турции и регион, где они находятся, то видно, что им не просто.
- Если посмотреть, насколько теплыми выглядят отношения Турции с Россией, то остальные союзники осмеливаются говорить обо всех вещах в их присутствии? Может быть информация в тот же вечер будет передана в Москву…
- Нет, в это я не верю. Турция все же большой и важный союзник, они также внесли большой вклад в коллективную защиту и очень серьезно относятся к обязательствам по НАТО.
И у стран ЕС есть свои двусторонние отношения с Россией, если посмотреть, например, как много глав правительств и министров ездили в Москву. Все пытаются держать свои двусторонние отношения отдельно от своей деятельности в ЕС и НАТО.
Когда мы говорим тут о России, то, прежде всего, все же через призму безопасности. Отношения НАТО-Россия четко определены. В финальном коммюнике встречи в верхах в Варшаве все очень четко сформулировано и я не вижу, чтобы это изменилось.
После оккупации Крыма было решено, что эти отношения нужно весьма значительно ограничить, и так продолжается по сегодняшний день. Как я уже сказала, последнее заседание Совета НАТО-Россия прошло осенью. Есть желание провести еще одно до встречи в верхах НАТО, об этом нужно договориться. НАТО предлагало несколько раз.
- Обеспечивающее нашу безопасность приближение так называемой колючей проволоки – мизер батальонов и мизерная служба воздушной обороны в странах Балтии – пересматривать не будет?
- Такого, чтобы кто-то сказал, что мы на месте и больше не нужно, не было.
Преемственность важнее дополнительных поставок и сейчас мы можем быть совершенно уверены, что, то, что происходило в течение примерно года, устоит, а пересмотра и снижения я, конечно, не вижу.
То, что есть сейчас, в мирное время, работает хорошо. Хотя, конечно, нужно собрать в команды маленькие элементы. Но важнее того, сколько союзников присутствует в Эстонии, Латвии или Литве физически, то, сколько, кто и как быстро при необходимости сможет прийти сразу, если что-то произойдет. К сожалению, мы должны думать, что будет, если что-то произойдет, кто, откуда, и что должен привезти, чему нужно научиться.
Скорее это, а не то, нужно ли нам в Эстонии в десять раз больше союзных войск. Я не знаю, есть ли у нас место для них – одно дело найти базовую площадь, а другое, если у тебя на месте будет столько людей, то ты должен найти, чем их занять, потребуются тренировочные площадки, и нужно будет организовывать для них учения.
В этой области Министерство обороны и армия сделали очень хорошую работу. Но это было не просто.
Первый год для всех стран, вносящих вклад в перемещенные войска НАТО, был очень полезным и поучительным. Они изучили наш регион, ландшафт, климат. Отзывы отсюда были крайне позитивными. Мы пытаемся держать уровень и оставаться настолько хорошими хозяевами, насколько это возможно.
- Что говорят отзывы?
0 Что все, начиная от размещения и до работы по существу – хорошо.
Политическая сторона различается в зависимости от стран. Кто-то хочет видеть НАТО на восточных рубежах в качестве устрашения, кто-то больше в качестве обучающего. Это не так важно. То, что две трети союзников по НАТО внести свой вклад в местный контингент, это – успех и, конечно, укрепляет НАТО.
- Что могло бы стать ощутимым успехом для Эстонии после июльской встречи в верхах в Брюсселе?
- Единство. Учитывая нынешнюю ситуацию с безопасностью, – мы же видит, что каждый день и неделю что-то происходит – мы могли бы ожидать от встречи в верхах и нуждаться в сильном сигнале о единстве.
Во-первых, то, что НАТО един – это то, что определенные страны пытаются разрушить. А также то, что НАТО в состоянии обновляться и становиться сильнее, происходит адаптация. Тут много бюрократических и технических аспектов, но в принципе, это мероприятия задумано для того, чтобы показать, что НАТО понимает, что происходит, и готово реагировать на угрозы.
Не стоит ждать батальона от каждой встречи в верхах. Наши ожидания должны быть реалистичными. А не так, что каждый раз кто-то решает дать что-то еще: у НАТО нет никаких своих войск, эти решения все же принимают наши союзники.
Отправка 300 или 800 солдат в Эстонию – это большой вклад, мы должны это очень ценить. С другой стороны, мы и сами сделали очень много, чтобы принять их – для нас это было большим напряжением. Это общая работа.
Но основное все же – единство.
Кюллике Силласте-Эллинг
- Родилась в 1971 году в Торонто.
- Закончила Университет Макгилл в Монреале по специальности историк (бакалавриат) и получила магистрскую степень в лонднском School of Economics and Political Science по международным отношениям.
- Начала свою карьеру в 1996 году в Министерстве иностранных дел чиновником по вопросам ЕС, работала в посольствах Эстонии в Лондоне и Вашингтоне, советникам по иностранных делам при премьер-министре и президенте, а также вице-канцлером Министерства иностранных дел.
- НАТО – это ее первое место в должности посла, а сама она – первая женщина-посол Эстонии при альянсе.