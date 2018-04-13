Видео: названы самые живописные аэропорты в мире

Самой красивой взлетно-посадочной полосой была признана полоса аэропорта Донегал в Ирландии, окруженная красивыми скалами и водами Атлантики. Именно здесь снимали одну из последних частей «Звездных войн». На втором месте оказался аэропорт Барра на побережье Внешних Гебридских островов в Шотландии, он отличается песчаными полосами и принимает только небольшие частные самолеты, сообщает CNNTravel .

Третьим стал французский аэропорт в Ницце на берегу Средиземного моря. В десятку лидеров также вошли аэропорты Квинстаун в Новой Зеландии, Хуанчо-Ираускин на острове Саба в Карибском море, Орландо-Мельбурн в США, Торонто-Билли-Бишоп в Канаде, Лондон, Сен-Мартен в Карибском регионе и воздушная гавань Майами. Многие из этих аэропортов уже входили в подобный рейтинг, опубликованный два года назад.