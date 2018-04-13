пятница, 13 апреля 2018 г.
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Видео: названы самые живописные аэропорты в мире

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ФОТО: AP / Scanpix

Компания PrivateFly, которая занимается частными чартерами, опросила 8500 клиентов и пилотов, чтобы выяснить, какие аэропорты считаются самыми живописными в мире.

Самой красивой взлетно-посадочной полосой была признана полоса аэропорта Донегал в Ирландии, окруженная красивыми скалами и водами Атлантики. Именно здесь снимали одну из последних частей «Звездных войн». На втором месте оказался аэропорт Барра на побережье Внешних Гебридских островов в Шотландии, он отличается песчаными полосами и принимает только небольшие частные самолеты, сообщает CNNTravel.

Третьим стал французский аэропорт в Ницце на берегу Средиземного моря. В десятку лидеров также вошли аэропорты Квинстаун в Новой Зеландии, Хуанчо-Ираускин на острове Саба в Карибском море, Орландо-Мельбурн в США, Торонто-Билли-Бишоп в Канаде, Лондон, Сен-Мартен в Карибском регионе и воздушная гавань Майами. Многие из этих аэропортов уже входили в подобный рейтинг, опубликованный два года назад.

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