пятница, 13 апреля 2018 г.
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Латвийская компания вербует студентов Эстонской морской академии

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Морская академия. Иллюстративное фото.

ФОТО: Google StreetView

В пятницу Морскую академию Таллиннского технического университета (TTÜ) посещают представители латвийского предприятий Latvian Shipping Company (LSC), чтобы завербовать будущих работников для своей компании.

Флот LSC составляют 16 судов, предприятие занимается преимущественно транспортировкой нефтепродуктов, химических грузов и сырой нефти с использованием малотоннажного и среднетоннажного танкерного флота. Танкеры LSC специально разработаны для использования в ледовых условиях.

"Эстонцы имеют весьма продолжительную историю судоходства, и Эстонская морская академия - это учебное заведение, воспитывающее студентов амбициозных, мотивированных и профессиональных. На наших судах уже сейчас работают несколько эстонских офицеров, которые своей работой подтверждают, что из Эстонии поступают настоящие профессионалы", - обосновал свой приезд в Таллинн за привлечением будущих работников исполнительный директор LSC Миккъял Поулсен.

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