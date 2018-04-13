Латвийская компания вербует студентов Эстонской морской академии

Флот LSC составляют 16 судов, предприятие занимается преимущественно транспортировкой нефтепродуктов, химических грузов и сырой нефти с использованием малотоннажного и среднетоннажного танкерного флота. Танкеры LSC специально разработаны для использования в ледовых условиях.

"Эстонцы имеют весьма продолжительную историю судоходства, и Эстонская морская академия - это учебное заведение, воспитывающее студентов амбициозных, мотивированных и профессиональных. На наших судах уже сейчас работают несколько эстонских офицеров, которые своей работой подтверждают, что из Эстонии поступают настоящие профессионалы", - обосновал свой приезд в Таллинн за привлечением будущих работников исполнительный директор LSC Миккъял Поулсен.