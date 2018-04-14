В каких городах Эстонии рынки недвижимости впали в летаргический сон?

«Жизнь в Эстонии обретает все больший крен в сторону Таллинна и Тарту, и чем больше угол этого крена, тем глубже это отражается на рынке недвижимости, который в некоторых красивых маленьких городках уже впадает в летаргический сон», – сказал Удам.

В марте в Кярдла было заключено две сделки купли-продажи недвижимости, в Пыльва - четыре, в Пайде, Рапла и Куррессааре - по восемь, в Йыгева и Хаапсалу - по десять, в Валга и Выру - по четырнадцать. Для сравнения, в Таллинне в этом же месяце была проведена 731 сделка купли-продажи.