суббота, 14 апреля 2018 г.
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  • В каких городах Эстонии рынки недвижимости впали в летаргический сон?

В каких городах Эстонии рынки недвижимости впали в летаргический сон?

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Недвижимость в Выру.

ФОТО: Вера Копти.

В целом ряде уездных центров Эстонии рынок недвижимости, по сути дела, отсутствует, поскольку за месяц в них заключаются лишь единичные сделки, говорит исполнительный директор Pindi Kinnisvara Элари Удам.

По словам Удама, во многих уездных центрах объем сделок настолько мал, что эти редкие смены собственника даже сложно назвать рынком недвижимости.

«Жизнь в Эстонии обретает все больший крен в сторону Таллинна и Тарту, и чем больше угол этого крена, тем глубже это отражается на рынке недвижимости, который в некоторых красивых маленьких городках уже впадает в летаргический сон», – сказал Удам.

В марте в Кярдла было заключено две сделки купли-продажи недвижимости, в Пыльва - четыре, в Пайде, Рапла и Куррессааре - по восемь, в Йыгева и Хаапсалу - по десять, в Валга и Выру - по четырнадцать. Для сравнения, в Таллинне в этом же месяце была проведена 731 сделка купли-продажи.

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