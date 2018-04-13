Cотрудники Раквереского мясокомбината договорились с работодателем о зарплате, но забастовка продолжается

HKScan отказывается подписывать с профсоюзом договор о его признании и не соглашается вступать с профсоюзом в переговоры на эту тему, хотя Закон о коллективном договоре работодателя к этому обязывает, заявил в пятницу организационный секретарь Центрального союза профсоюзов Эстонии Артем Архангельский.

„Изменение индивидуальных трудовых договоров — это не соглашение с профсоюзом», - подчеркнул Архангельский. Он добавил, что договора о признании профсоюза на предприятии ждет и финский профсоюз, при этом поставлен срок для этого — к 18 часам 13 апреля.

„9 апреля Союз профсоюзов работников индустрии и металлообработки (IMTAL) известил работодателя, что как участники забастовки, так и IMTAL согласны с повышением зарплаты работников скотобойни. Таким образом, требования начатой 6 февраля забастовки на сегодня выполнены и по этой причине забастовка должна быть немедленно прекращена», - сообщила BNS руководитель предприятия HKScan Estonia Анне Мере.

«Что касается нового предложения IMTAL о признании созданного на предприятии профсоюза, то этот вопрос мы считаем совершенно отдельной темой, поскольку данные пункты договора не были причиной начала забастовки. Являясь биржевым предприятием и крупным работодателем, мы всегда готовы вступить в диалог с различными заинтересованными группами, следуя при этом действующим в Эстонии законам и традициям ведения бизнеса», - подчеркнула Мере.

По словам Мере, сейчас на предприятии идет подготовка к повышению зарплаты работников, продолжится улучшение рабочих процессов и сотрудничества со своими работниками.

Участвующие в забастовке работники скотобойни входящего в концерн HKScan Раквереского мясокомбината две недели назад на своем собрании решили направить работодателю предложение завершить акцию протеста при условии, что руководство объединения признает сформированный на предприятии профсоюз.

До достижения договоренности об этом бастующие намерены продолжать стачку.

Об этом BNS сообщил 28 марта Центральный союз профсоюзов Эстонии, отметив, что забастовка завершится при условии, что работодатель согласится подписать договор о признании вновь созданного профсоюза. По мысли забастовщиков, на основании этого договора можно будет строить дальнейшее сотрудничество, а также вести коллективные переговоры уже от имени всех работников предприятия.

Забастовка работников скотобойни продолжалась почти два месяца и за все это время работодатель не сделал забастовщикам ни одного конкретного предложения по корректировке зарплаты, заявили тогда же профсоюзы.

Как считают сами забастовщики, продолжать забастовку больше нет смысла и они надеются, что работодатель примет хотя бы это их предложение и вернется к конструктивным переговорам.

В соответствии с предложением, руководство предприятия должно признать факт создания и существования на комбинате отделения профсоюзной организации численностью 115 человек, которое является представителем работников предприятия в понимании коллективного договора. Профсоюз призван обеспечить нормальное общение руководства со всеми работниками предприятия.

В соответствии с договором о признании стороны — профсоюз и работодатель — должны взять на себя обязанность по заключению коллективного договора для решения проблем всех групп работников, а также декларировать, что у них нет взаимных юридических претензий в связи с забастовкой.

Работники Раквереского мясокомбината начали бессрочную забастовку 6 февраля. Своей акцией они добивались повышения основной зарплаты на 16 процентов с 1 февраля 2018 года и повышения на 16 процентов основной зарплаты с 1 июля 2018 года. Кроме того, работники требовали, чтобы расчет зарплаты по результатам в будущем не менялся. Сейчас нетто-зарплата работника скотобойни составляет около 750 евро в месяц. Она состоит из основной зарплаты и доплат.