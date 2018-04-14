суббота, 14 апреля 2018 г.
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Фото: поехали на Сааремаа, там продается не хутор, а мечта

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ФОТО: www.kv.ee

Добро пожаловать на большой земельный участок на берегу моря, где находятся старинные, но полностью реновированные строения. Хутор на Сааремаа - просто мечта! 

Комплекс деревенских зданий находится в деревне Кырквере на земельном участке площадью 41 100 м2. В его составе амбар, сауна, погреб, сарай и большая жилая рига постройки 1912 года. Все строения в 2005 году полностью реновированы - от фундамента до крыши.  

                                                                                                                 kv.ee

ФОТО: www.kv.ee

                                                                                                                 kv.ee

ФОТО: www.kv.ee

Из большого двора открывается вид на остров Муху.     

                                                                                                                 kv.ee

ФОТО: www.kv.ee

                                                                                                                 kv.ee

ФОТО: www.kv.ee

На первом этаже жилого дома находятся две гостиные, две спальни, баня и ванные комнаты. На втором этаже - спальня с душевой, холл и комната для проведения свободного времени. 

                                                                                                                 kv.ee

ФОТО: www.kv.ee

В доме акустическая система, соединенная с музыкальным центром, а также система вентиляции, которая летом охлаждает здание, а зимой нагревает. 

                                                                                                                 kv.ee

ФОТО: www.kv.ee

Каменные стены и деревянные детали придают дому оригинальный колорит. 

                                                                                                                 kv.ee

ФОТО: www.kv.ee

Больше информации о хуторе находится на странице KV.EE!

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