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Российская олимпийская чемпионка оправдана по делу о допинге

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ФОТО: Alexei Druzhinin/Sputnik

Паралимпийская чемпионка Михалина Лысова выиграла суд у немецкой газеты Bild.

Суд Гамбурга удовлетворил иск шестикратной паралимпийской чемпионки Михалины Лысовой против немецкой газеты Bild. Ранее издание обвиняло россиянку в приёме допинга. В одной из статей Лысова была названа «русской, которая принимает допинг».

«Лысова была ужасно разочарована этой статьёй, которая нанесла ущерб её репутации и причинила ей душевные страдания. Газета опорочила доброе имя спортсменки. Спорт для Михалины — это вся её жизнь. По этой причине можно говорить о грубом нарушении личных прав и прав, гарантированных международным законодательством для лиц с ограниченными возможностями.

Михалина решила воспользоваться своими законными правами и попросила газету «Бильд» удалить статью и опубликовать опровержение. Однако газета категорически отказалась это делать.

Окружной суд Гамбурга прислушался к Лысовой и издал судебный запрет, в котором было указано следующее: тот факт, что газета «Бильд» в своей статье, о которой идёт речь, назвала госпожу Лысову «русской, принимающей допинг», является нарушением прав госпожи Лысовой. В связи с этим газете «Бильд», давшей анонсу указанной статьи такое провокационное название, запретили в дальнейшем называть госпожу Лысову «русской, принимающей допинг» и предписали удалить порочащую её статью с сайта издания», — сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.

Лысова – шестикратная паралимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам. Также на Паралимпийских играх она выиграла восемь серебряных и три бронзовые медали.

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