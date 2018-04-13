Э-государство Эстонии сидит на тикающей бомбе

Андрус Каарелсон, заместитель генерального директора Департамента государственной инфосистемы

Системы устаревают

Мы находимся со своим э-государством на том этапе, когда прежнее наследство все больше требует значительных инвестиций. ИТ-системы Эстонии начали устаревать, а в ИТ-мире десятилетняя инфосистема считается серьезно устаревшей.

За это время знания сильно меняются, а потому такую старую инфосистему уже не обновить, ее просто нужно построить заново с нуля. А это означает, что нужно найти инвестиции, и все поданные ходатайства в действительности обоснованы.

Намного больше я беспокоюсь о том, что будет после 2022 года, когда в Европейском союзе начнется новый бюджетный период и евродотации Эстонии еще больше сократятся. С одной стороны, сейчас евроденьги составляют треть наших ИТ-инвестиций, с другой стороны, в последующие десять лет нужно будет содержать и создающиеся сейчас новые инфосистемы – обновлять, обслуживать, развивать, приводить в соответствие с последующими изменениями законов.

В дополнение ко всему государственному ИТ-сектору нужно будет конкурировать за специалистов на международном рынке труда - наши люди разъезжаются по всему миру. Текучка рабочей силы в нашем собственном департаменте в первом квартале составила целых 12 процентов. Это огорчает, и при нынешних условиях труда мы не являемся жизнеспособными.

Андре Крулль, член правления Notarl

Обновлять нужно

Анализируя расходы и инвестиции, крайне важно видеть целостную картину, в том числе, принципы создания, обновления и заказа обслуживания инфосистем. Некоторые идеи: