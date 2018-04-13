Э-государство Эстонии сидит на тикающей бомбе

Ножницы между финансированием содержания главной истории успеха Эстонии, или э-государства, и возможностями кошелька правительства еще никогда не были настолько большими, как сейчас, а результатом этого может стать полный обвал жизненно важных инфосистем, пишет Postimees.
Финансовая ситуация такова, что поддержание жизнеспособности и развитие программного обеспечения и оборудования государственных инфосистем, например, в прошлом году обошлось государственному бюджету почти в 135 миллионов евро. Итого это – 1,31 процента от госбюджета – намного меньше, чем мы тратим, например, на государственную оборону.
Мы тратим на свою ИТ-страну меньше, чем, например, наши северные соседи финны, у которых этот показатель составляет 1,4 процента от госбюджета. А в Дании это вообще 2,4 процента. Самые большие ИТ-бюджеты имеет наше Министерство внутренних дел – 32 миллиона евро, за ним следуют Министерство обороны – 15 миллионов, и Министерство социальных дел – 12 миллионов евро.
Регистров это не касается
Тяжелая правда будущего начала складываться этой зимой, когда все министерства представили свои потребности в ИТ-бюджетах на предстоящие четыре года. Выяснилось, что к уже имеющемуся финансированию нужно дополнительно - ни много ни мало – 240 миллионов евро на четыре года.
Этой суммы у э-государства Эстонии нет. На каждый год имеются те самые нынешние 135 миллионов. Таким образом, требуются еще дополнительные по 60 миллионов евро для того, чтобы провести крайне важные обновления системы, которые нужно было заменить еще несколько лет назад.
По словам вице-канцлера Министерства экономики и коммуникаций по вопросам ИТ Сийма Сиккута, в бюджете общественного сектора уже несколько лет недофинансированы содержание инфосистем и оборудования инфотехнологий, а также частично и критичные инфосистемы, которые поддерживают общественные услуги.
«У Эстонии были и по-прежнему есть деньги из структурных средств на приобретение новых приборов и развитие новых систем, но купленное и развитое прежде нуждается в постоянном обслуживании, обновлении и развитии, чтобы находиться в работоспособном состоянии и шагать в ногу со временем», - объяснил Сиккут.
По словам канцлера Министерства внутренних дел Лаури Лугна, внутренний анализ показывает, что программное обеспечение являющихся основой внутренней безопасности Эстонии инфосистем уже сейчас полностью амортизировано в объеме 44 процентов, и многие годы работает, превысив предусмотренный срок годности. Например, Регистр оружия в неизменном виде работает уже почти 15 лет, и никто не решается приближаться к кодам программного обеспечения – поди знай, вдруг что-то сломается.
«Наши базовые потребности не удовлетворены, живем в прямом смысле слова на тикающей бомбе», - сказал Лугна. Он говорит о том, что все государственные инфосистемы имеют жизненно важную связь друг с другом, и обвал одной может стать роковым для всей системы.
Влияние, по его оценке, еще шире, и напрямую касается и предпринимательства: «Если э-история Эстонии в какой-то момент рухнет, или в ней возникнут дыры, то нашим предпринимателям станет сложнее продавать себя в мире, а наша э-история может превратиться в историю неуспеха».
Сийм Сиккут добавил, что Министерство экономики и коммуникаций и Министерство финансов пересмотрели все стратегии инфотехнологий и ходатайства о выделении дополнительных средств в своих областях управления, и пришли к выводу, что крайне необходимо увеличить государственный ИТ-бюджет на 30 миллионов евро в год. То есть, в период 2019-2022 годов к имеющимся нужно найти 113 миллионов евро.
Как было сказано, министерства сами оценили нехватку ИТ-финансирования будущего в почти 60 миллионов евро в год. «Мы должны принять в учет места экономии и способность применения денег – такой прыжок за раз не осуществить. Около 30 миллионов евро в год – это сумма, которая обеспечит устойчивость и развитие э-государства Эстонии», - считает Сиккут.
Для Министерства юстиции, в числе прочего администрирующего Коммерческий регистр и Инфосистему судов, это означает, что из запрошенных дополнительно на 2019-2022 годы 15 миллионов, они получат только 8,9 миллиона евро. Но Министерство экономики и коммуникаций вообще поддержал меньше половины, то есть 3,4 миллиона евро.
«Все больше требуется ресурсов государственного бюджета на содержание имеющихся систем. На развитие нового из-за этого остается все меньше. Но в длительной перспективе увеличатся и расходы на содержание и этих маленьких развитий имеющихся систем», - прокомментировала пресс-секретарь министерства Кристин Раммус.
Европейские деньги сокращаются
Она отметила, что огорчение вызывает и стремление сосредоточиться при развитии инфотехнологий, прежде всего, на программном обеспечении и оборудовании, в то время как сохранение и развитие имеющего критическое значение для э-государства человеческого ресурса остались на заднем плане.
Эстонии нужно считаться и с тем, что в течение последующих четырех лет крупнейшие развития инфосистем будут по-прежнему финансироваться из средств Европейского союза. А после это нужно будет перевести на базу государственного бюджета и уже не надеяться на европейские деньги.
Это означает, что начиная с 2023 года, нужно будет еще где-то дополнительно 20 миллионов евро в год.
«В целом у Эстонии есть две большие истории: история чистой природы и история э-Эстонии. У меня есть серьезные опасения, что если мы не вложим деньги во вторую историю, то в какой-то момент она просто развалится», - сказал Лаури Лугна.
Держащее государственный кошелек Министерство финансов отказалось комментировать вопросы потребностей финансирования ИТ-государства – суть бюджетной стратегии до принятия решения не является делом общественности.
Предположительно, кабинет министров начнет обсуждать эти темы в ближайшие недели. Вопрос ни много ни мало о жизнеспособности истории успеха ИТ-государства Эстонии. Сейчас это находится в положении, при котором недостающая сумма составляет уже почти половину имеющихся денег.
КОММЕНТАРИИ
Андрус Каарелсон, заместитель генерального директора Департамента государственной инфосистемы
Системы устаревают
Мы находимся со своим э-государством на том этапе, когда прежнее наследство все больше требует значительных инвестиций. ИТ-системы Эстонии начали устаревать, а в ИТ-мире десятилетняя инфосистема считается серьезно устаревшей.
За это время знания сильно меняются, а потому такую старую инфосистему уже не обновить, ее просто нужно построить заново с нуля. А это означает, что нужно найти инвестиции, и все поданные ходатайства в действительности обоснованы.
Намного больше я беспокоюсь о том, что будет после 2022 года, когда в Европейском союзе начнется новый бюджетный период и евродотации Эстонии еще больше сократятся. С одной стороны, сейчас евроденьги составляют треть наших ИТ-инвестиций, с другой стороны, в последующие десять лет нужно будет содержать и создающиеся сейчас новые инфосистемы – обновлять, обслуживать, развивать, приводить в соответствие с последующими изменениями законов.
В дополнение ко всему государственному ИТ-сектору нужно будет конкурировать за специалистов на международном рынке труда - наши люди разъезжаются по всему миру. Текучка рабочей силы в нашем собственном департаменте в первом квартале составила целых 12 процентов. Это огорчает, и при нынешних условиях труда мы не являемся жизнеспособными.
Андре Крулль, член правления Notarl
Обновлять нужно
Анализируя расходы и инвестиции, крайне важно видеть целостную картину, в том числе, принципы создания, обновления и заказа обслуживания инфосистем. Некоторые идеи:
- Каждая система нуждается в обновлении. Важно уже во время создания системы подумать, как это сделать в будущем с меньшими затратами, чтобы в определенный момент не пришлось переделывать работающие процессы с нуля. Развивая технологию можно было бы скорее заниматься развитием пользователей, предлагая современный опыт использования и в э-государстве.
- Заказчик и поставщик должны быть в состоянии придумать приносящие реальный успех процессы обновления, в случае которых нужно учесть, что по определению возникнет потребность и в реорганизации работы учреждения, изменениях законов и регуляций.
- Модель заказа должна двигаться от заказа технических навыков в сторону сотрудничества по существу. Раннее привлечение поставщика к анализу и дизайну услуги поможет критично оценить приоритеты работ, запланировать стоимость жизненного цикла и последующее удобство для конечного пользователя.
- Автоматизация – дополнительные инвестиции в создающиеся э-услуги должны также снизить объем мануального труда.
- Расходы на ИТ-обслуживание могло бы стать при расчетах компонентом цены всей услуги.