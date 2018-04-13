Корь – не единственная беда: в Эстонии зафиксирована краснуха

Корь и краснуха – крайне заразные инфекционные заболевания, которые поражают до 98 человек из ста при отсутствии вакцинации. Избежать кори и краснухи поможет вакцина. Эффективность современной прививки MMR против кори, краснухи и свинки превышает 95 процентов. Для детей вакцинация от этих заболеваний бесплатна. Все родители, которые ранее отказывались от вакцинации своих детей, могут обратиться к семейному врачу или школьному сотруднику здравоохранения для вакцинации ребенка. Согласно программе иммунизации, детям вводят вакцину против кори, краснухи и свинка дважды в возрасте одного и 13 лет.