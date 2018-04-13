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  • Жеребьевка еврокубков: два досрочных финала и шанс для Клавана

Жеребьевка еврокубков: два досрочных финала и шанс для Клавана

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ФОТО: Michael Sedgwick/imago/Focus Images

В штаб квартире УЕФА были определены участники полуфиналов в Лиге чемпионов и Лиги Европы.

В обоих турнирах состоятся так называемые досрочные финалы: главные фавориты еврокубков мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария" сыграют между собой, как и считающиеся самыми сильными командами Лиги Европы "Атлетико" Мадрид и лондонский "Арсенал".

Капитану сборной Эстонии Рагнару Клавану может выпасть шанс сыграть в финале Лиги чемпионов - его "Ливерпуль" встертится с "Ромой".

В Лиге Европы последнюю пару составят марсельский "Олимпик" и "Зальцбург".

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