Жеребьевка еврокубков: два досрочных финала и шанс для Клавана
13 апреля 2018 г., 14:30
В штаб квартире УЕФА были определены участники полуфиналов в Лиге чемпионов и Лиги Европы.
В обоих турнирах состоятся так называемые досрочные финалы: главные фавориты еврокубков мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария" сыграют между собой, как и считающиеся самыми сильными командами Лиги Европы "Атлетико" Мадрид и лондонский "Арсенал".
Капитану сборной Эстонии Рагнару Клавану может выпасть шанс сыграть в финале Лиги чемпионов - его "Ливерпуль" встертится с "Ромой".
В Лиге Европы последнюю пару составят марсельский "Олимпик" и "Зальцбург".