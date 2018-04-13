Жеребьевка еврокубков: два досрочных финала и шанс для Клавана

В обоих турнирах состоятся так называемые досрочные финалы: главные фавориты еврокубков мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария" сыграют между собой, как и считающиеся самыми сильными командами Лиги Европы "Атлетико" Мадрид и лондонский "Арсенал".