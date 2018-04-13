Власти Венеции хотят ввести новый туристический налог

Венецианский градоначальник Луиджи Бругнаро выступил с инициативой введения туристического сбора с тех путешественников, которые посещают «Город каналов», но в нем не ночуют, пишет turizm.ru. По его словам, беспрепятственно въезжать в Венецию смогут только те, кто живет, работает или ночует здесь. Для остальных должны применяться ограничительные меры. Поэтому если возможность не пускать туристов отсутствует, то с них необходимо брать денежную плату за визит, сказал мэр.

Такое заявление было сделано после напряженного пасхального воскресенья, когда в город прибыло 125 000 туристов. На следующий день количество посетителей уменьшилось ненамного – до 100 000. Не обошелся праздничный уик-энд и без происшествий. Двое швейцарских туристов были замечены танцующими голышом у фонтана возле моста Риальто.

Л. Бругнаро также считает, что он должен получить полномочия, которые позволят ему закрывать город для туристов во время самых посещаемых дат. Как заявил мэр, в Венеции необходимо четко контролировать количество визитеров. Правда, не пустить туристов, прибывающих на поездах и электричках, технически невозможно, отмечает Бругнаро. Поэтому они должны будут компенсировать «потенциальный» вред городу от своего пребывания, уплатив специальный налог. Такую плату власти намерены включить в стоимость железнодорожного билета. Как будет взиматься плата с туристов, пребывающих на автобусах или личном транспорте, пока не ясно. Не сообщается и о размере налога.

В последние годы власти Венеции принимают большое количество мер, направленных на ограничение количества туристов. Ссоветник по городскому планированию Массимилиано де Мартин в 2017 году предложил запретить открытие нового жилья в центре города. Тогда же правительственные чиновники объявили о том, что крупные круизные лайнеры будут отведены от «плавающего города» и станут причаливать к терминалу в промышленном порту Маргера на материке. В прошлом году городские власти начали свою кампанию #EnjoyRespectVenezia. Одним из ее пунктов стало введение специальных инструкций-ограничений для путешественников. Туристам рекомендуют воздержаться от передвижения на велосипеде по центру города, а также запрещают стоять «без мотивации», то есть, без причины.