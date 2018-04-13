Картина дня: крушение военного вертолета, сбой в работе Swedbank и проблемы э-государства

В Балтийском море потерпел крушение российский военный вертолет

Военный вертолет Ка-29 потерпел крушение в акватории Балтийского моря, сообщил "Интерфаксу" источник в международных службах морского поиска и спасения. Читайте далее...

В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы

Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, что морское течение Гольфстрим сильно замедлилось, достигнув минимума за последние 1600 лет. Читайте далее...

Фото: волны прибили к берегу острова Аэгна таинственную коробочку

Остров Аэгна сообщил в социальной сети Facebook об интересной находке, которую волны прибили к берегу. Читайте далее...

Технический сбой: работа электронных услуг Swedbank нарушена

Сегодня клиенты Swedbank из-за технического сбоя могут испытывать сложности с использованием как мобильного приложения, так и сайта банка. Читайте далее...

Постпред РФ при ООН не исключил возможности войны между Россией и США

В Нью-Йорке прошла закрытая встреча Совбеза ООН по Сирии, после которой постпред РФ Василий Небензя не исключил сценария войны между Россией и США. Открытое заседание назначено на пятницу, 13 апреля. Читайте далее...

С сегодняшнего дня на загородных шоссе изменится максимально разрешенная скорость движения

С сегодняшнего дня Департамент шоссейных дорог начнет устанавливать на загородных шоссе дорожные знаки, согласно которым максимальная скорость движения будет увеличена с 90 до 110 км/ч. Читайте далее...

Один из создателей "Новичка" объяснил, почему Скрипали выжили: им помог туман

По словам ученого, агент "Новичок", который в 10 раз сильнее любого из известных нервно-паралитических веществ, можно по-настоящему эффективно применить, только когда воздух сухой. Читайте далее...

Суд РФ решил немедленно заблокировать Telegram

Таганский суд Москвы в пятницу удовлетворил иск Роскомнадзора о немедленной блокировке мессенджера на территории России из-за отказа предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей, передает корреспондент "Интерфакса". Читайте далее...

Э-государство Эстонии сидит на тикающей бомбе

Мы тратим на свою ИТ-страну меньше, чем, например, наши северные соседи финны, у которых этот показатель составляет 1,4 процента от госбюджета. А в Дании это вообще 2,4 процента. Самые большие ИТ-бюджеты имеет наше Министерство внутренних дел – 32 миллиона евро, за ним следуют Министерство обороны – 15 миллионов и Министерство социальных дел – 12 миллионов евро. Читайте далее...

Посол Эстонии при НАТО в интервью Postimees: нельзя ждать батальона после каждой встречи в верхах

Отправляясь в НАТО на встречу в верхах, которая состоится через три месяца, нужно быть реалистичными в своих ожиданиях: не каждый раз удается получить от союзников батальон, говорит с осени прошлого года представляющая Эстонию в НАТО Кюллике Силласте-Эллинг. Читайте далее...

Cотрудники Раквереского мясокомбината договорились с работодателем о зарплате, но забастовка продолжается