В начале годе объем экспорта вырос во всех странах Балтии: в Эстонии - до 2,1 млрд евро
13 апреля 2018 г., 14:34
В начале этого года экспорт вырос во всех трех Балтийских странах, сообщает "Eurostаt".
В Эстонии в январе-феврале по сравнению с тем же периодом прошлого года экспорт увеличился на 12% до 2,1 млрд евро. В Латвии объемы экспорта выросли на 15% до 2 млрд евро, в Литве на 7% до 4,2 млрд евро.
Импорт в Эстонии за год вырос на 2% до 2,5 млрд евро, в Латвии - на 8% до 2,3 млрд евро, в Литве за год вырос на 9% до 4,6 млрд евро.
Среди балтийских стран наиболее значительным дефицит внешней торговли в январе-феврале был в Литве - 0,5 млрд евро. В Латвии и Эстонии он составил по 0,3 млрд евро.