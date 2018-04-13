В начале годе объем экспорта вырос во всех странах Балтии: в Эстонии - до 2,1 млрд евро

В Эстонии в январе-феврале по сравнению с тем же периодом прошлого года экспорт увеличился на 12% до 2,1 млрд евро. В Латвии объемы экспорта выросли на 15% до 2 млрд евро, в Литве на 7% до 4,2 млрд евро.

Импорт в Эстонии за год вырос на 2% до 2,5 млрд евро, в Латвии - на 8% до 2,3 млрд евро, в Литве за год вырос на 9% до 4,6 млрд евро.