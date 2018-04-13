пятница, 13 апреля 2018 г.
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  • Фото: нарушение ПДД привело к аварии в волости Винни

Фото: нарушение ПДД привело к аварии в волости Винни

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Сегодня, 13 апреля, после полудня на перекрестке Раякюла в волости Винни на шоссе Раквере-Муствеэ произошла авария: столкнулись легковые автомобили Ford и Volkswagen.

Последний не уступил дорогу ехавшей по главной дороге машине Ford. Никто не пострадал, сообщает Virumaa Teataja.

Невредимой осталась и находившаяся в одной из машин собачка по имени Чико. Хозяйка, осознав, что столкновение неизвестно, не давала ей передвигаться по салону.

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