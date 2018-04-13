Фото: нарушение ПДД привело к аварии в волости Винни
13 апреля 2018 г., 14:36
Сегодня, 13 апреля, после полудня на перекрестке Раякюла в волости Винни на шоссе Раквере-Муствеэ произошла авария: столкнулись легковые автомобили Ford и Volkswagen.
Последний не уступил дорогу ехавшей по главной дороге машине Ford. Никто не пострадал, сообщает Virumaa Teataja.
Невредимой осталась и находившаяся в одной из машин собачка по имени Чико. Хозяйка, осознав, что столкновение неизвестно, не давала ей передвигаться по салону.