Фото: нарушение ПДД привело к аварии в волости Винни

Последний не уступил дорогу ехавшей по главной дороге машине Ford. Никто не пострадал, сообщает Virumaa Teataja.

Невредимой осталась и находившаяся в одной из машин собачка по имени Чико. Хозяйка, осознав, что столкновение неизвестно, не давала ей передвигаться по салону.