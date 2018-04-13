пятница, 13 апреля 2018 г.
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На развязке Хааберсти изменится организация движения

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Круговой перекресток Хааберсти

ФОТО: Karli Saul/SCANPIX

С воскресенья, 15 апреля, изменится схема движения на реконструируемой транспортной развязке в Хааберсти, в частности, на перекрестке Палдиского шоссе и улицы Мыйза. 

На Палдиском шоссе закрывается один ряд для поворота налево, на улицу Мыйза, так что для поворота остается только один ряд.

Для пешеходов закрывается с понедельника, 16 апреля, тротуар по правой стороне улицы Раннамыйза перед Хааберстиским торговым центром и магазином стройматериалов "Баухаус".

До автобусной остановки Сыба пешеходы будут идти по новому тротуару по левую сторону улицы Раннамыйза. Остановка Хааберсти на выезде из города будет перенесена на 50 метров ближе к круговой развязке. Переходы на улицу Раннамыйза будут вблизи перенесенной остановки Хааберсти, у остановки Сыба и близ улицы Каэравялья.

Для транспорта будет закрыт подъезд к "Баухаусу" со стороны Табасалу. Подъезд будет разрешен с улицы Каэравялья, что будет обозначено дополнительными указателями.

Участников движения, в том числе и пешеходов, просят следовать указаниям временных дорожных знаков и учитывать, что из-за ограничений движения надо будет запасаться временем и терпением.

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