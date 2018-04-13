пятница, 13 апреля 2018 г.
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  • Срочно смените пароль от рутера! Мошенники придумали хитрый способ обчистить ваши карманы

Срочно смените пароль от рутера! Мошенники придумали хитрый способ обчистить ваши карманы

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Wi-Fi-рутер.

ФОТО: Rui Vieira/PA Wire/PA Images

Уже несколько эстонских предприятий лишились средств из-за настроек своего интернет-рутера. Злоумышленники используют чужие рутеры с сим-картой, чтобы взять СМС-кредит или оплатить какие-либо услуги.

По словам полиции, в правоохранительные органы обратились четверо потерпевших, возбуждено уголовное дело. Причиненный потерпевшим ущерб в сумме составляет 2151 евро. Злоумышленники через Wi-Fi-рутеры могут заказывать СМС-кредиты, оплачивать парковку или пользоваться другими платными услугами.

Преступники используют возможность взломать рутеры через интернет. Для этого им даже не нужно быть в зоне действия рутера. Часто пароль на Wi-Fi-рутере остается не измененным – там по умолчанию стоит «admin», и этим могут воспользоваться злоумышленники.

Полиция рекомендует не только предпринимателям, но и всем пользователям сменить на рутере пароль c admin на другой, чтобы в дальнейшем  избежать неприятных сюрпризов при получении счетов от оператора связи.

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