Срочно смените пароль от рутера! Мошенники придумали хитрый способ обчистить ваши карманы

По словам полиции, в правоохранительные органы обратились четверо потерпевших, возбуждено уголовное дело. Причиненный потерпевшим ущерб в сумме составляет 2151 евро. Злоумышленники через Wi-Fi-рутеры могут заказывать СМС-кредиты, оплачивать парковку или пользоваться другими платными услугами.

Преступники используют возможность взломать рутеры через интернет. Для этого им даже не нужно быть в зоне действия рутера. Часто пароль на Wi-Fi-рутере остается не измененным – там по умолчанию стоит «admin», и этим могут воспользоваться злоумышленники.