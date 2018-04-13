Без страховки: эстонские смельчаки выполняли опасные трюки прямо на высокой трубе
13 апреля 2018 г., 15:14
Сегодня днем в таллиннском районе Мустамяэ забравшиеся без страховки на высокую трубу мужчины привлекли к себе внимание прохожих.
"Без какой-либо страховки залезли на 120-метровую трубу, - негодовал наблюдавший за происходящим читатель Postimees. - Это выглядело очень дико".
По данным Postimees произошедшее оказалось развлекательным проектом, о котором станет известно в течении двух недель. По этой причине участники инцидента не захотели рассказывать об этом публично.