пятница, 13 апреля 2018 г.
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  • Без страховки: эстонские смельчаки выполняли опасные трюки прямо на высокой трубе

Без страховки: эстонские смельчаки выполняли опасные трюки прямо на высокой трубе

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Сегодня днем в таллиннском районе Мустамяэ забравшиеся без страховки на высокую трубу мужчины привлекли к себе внимание прохожих. 

"Без какой-либо страховки залезли на 120-метровую трубу, - негодовал наблюдавший за происходящим читатель Postimees. - Это выглядело очень дико". 

По данным Postimees произошедшее оказалось развлекательным проектом, о котором станет известно в течении двух недель. По этой причине участники инцидента не захотели рассказывать об этом публично.

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