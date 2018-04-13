Вопрос читателя: «Рядом с детским садом носятся машины. Можно ли решить этот вопрос?»

В редакцию портала Rus.Postimees обратился Валерий, который обеспокоен организацией движения возле детских садов «Pallasti» и «Edu Valem» в Таллинне.
«Каждое утро я вожу своего ребенка в детский сад «Pallasti».Там рядом находится и частный детский сад «Edu Valem». Все они расположены на улице Ласнамяэ. На этой улице, что с одной стороны, что с другой, нет знаков, предупреждающих о том, что здесь расположены детские сады. Даже лежачих полицейских нет. А машины носятся очень быстро. Несколько месяцев назад я писал письмо в управу района Ласнамяэ, но ответа не последовало. Хотелось бы узнать, можно ли как-то урегулировать вопрос с безопасностью пешеходов на этом участке дороги?»
На вопрос ответил главный специалист по организации дорожного движения Таллиннского транспортного департамента Вирко Ноор:
«Часть улицы Ласнамяэ возле детских садов является участком действия знака «Жилая зона». Это означает, что на автомобили распространяется ограничение скорости движения до 20 км/ч, а рядом с пешеходами нужно двигаться со скоростью движения пешехода.
Сквозного проезда через зону там нет, а это означает, что единственными участниками движения там являются приводящие в детские сады детей родители и живущие в соседних домах люди. И все же мы подумаем об установке порогов (лежачих полицейских) на этом отрезки дороги».
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