Вопрос читателя: «Рядом с детским садом носятся машины. Можно ли решить этот вопрос?»

«Каждое утро я вожу своего ребенка в детский сад «Pallasti».Там рядом находится и частный детский сад «Edu Valem». Все они расположены на улице Ласнамяэ. На этой улице, что с одной стороны, что с другой, нет знаков, предупреждающих о том, что здесь расположены детские сады. Даже лежачих полицейских нет. А машины носятся очень быстро. Несколько месяцев назад я писал письмо в управу района Ласнамяэ, но ответа не последовало. Хотелось бы узнать, можно ли как-то урегулировать вопрос с безопасностью пешеходов на этом участке дороги?»