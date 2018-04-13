Молодой человек из Эстонии погиб в автокатастрофе в Австралии
13 апреля 2018 г., 15:26
В результате тяжелого ДТП на восточном побережье Австралии погибли два молодых человека. Один из них - 30-летний Лаури из Эстонии, пишет Postimees.
Авария произошла около часа ночи по местному времени. Находившийся за рулем 33-летний Джейми из Квинсленда погиб на месте происшествия, 30-летний эстонец Лаури скончался по пути в больницу имени Джона Хантера.
Оба мужчины работали в Австралии.
Семья Лаури живет в Эстонии и хочет перевезти тело Лаури домой. Для этого родственники собирают пожертвования.
В МИД Эстонии в курсе произошедшего. "Министерство иностранных дел на связи с родственниками погибшего и готово предложить им всестороннюю консульскую помощь", - сообщили Postimees в МИД.