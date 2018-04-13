Молодой человек из Эстонии погиб в автокатастрофе в Австралии

Авария произошла около часа ночи по местному времени. Находившийся за рулем 33-летний Джейми из Квинсленда погиб на месте происшествия, 30-летний эстонец Лаури скончался по пути в больницу имени Джона Хантера.

Оба мужчины работали в Австралии.

Семья Лаури живет в Эстонии и хочет перевезти тело Лаури домой. Для этого родственники собирают пожертвования.