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Молодой человек из Эстонии погиб в автокатастрофе в Австралии

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Полиция в Австралии. Иллюстративное фото.

ФОТО: PETER PARKS/AFP

В результате тяжелого ДТП на восточном побережье Австралии погибли два молодых человека. Один из них - 30-летний Лаури из Эстонии, пишет Postimees.

Авария произошла около часа ночи по местному времени. Находившийся за рулем 33-летний Джейми из Квинсленда погиб на месте происшествия, 30-летний эстонец Лаури скончался по пути в больницу имени Джона Хантера.

Оба мужчины работали в Австралии.

Семья Лаури живет в Эстонии и хочет перевезти тело Лаури домой. Для этого родственники собирают пожертвования.

В МИД Эстонии в курсе произошедшего. "Министерство иностранных дел на связи с родственниками погибшего и готово предложить им всестороннюю консульскую помощь", - сообщили Postimees в МИД.

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