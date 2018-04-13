Покушение на убийство, кумовство, хамство и безразличие - российский спортсмен рассказал о скандале на Олимпиаде

"Пресс-атташе попросил не давать комментариев, чтобы совсем не разругаться. Я послушался. Проходит несколько дней, бац — интервью от Альберта. В нём он сказал, что меня отправили домой по причине тяжёлой болезни ребёнка. Хотя это не так. Затем узнаю, что было ещё одно интервью. Правда, оно не вышло. В нём Демченко говорил, что у меня с психикой не в порядке — типа, белый билет. Бред! Когда меня призывали в армию, я попросился в спортроту, но мне отказали. Прошёл медкомиссию. Проходит год, второй, а в армию не вызывают. В итоге звонят из военкомата и просят забрать военный билет. Приезжаю, смотрю — не годен, в запасе. Ещё Демченко говорил, что мои родители алкоголики. Видимо, всё завязано на деньгах — он тупо боится их потерять. Мозгов-то не хватает по-другому зарабатывать.

Павличенко также подозревает главного тренера сборной в не совсем честных финансовых операциях по закупке саней и запчастей к ним: "К примеру, в прошлом году он сделал мне сани, обтекатель которых был маловат. Я попросил переделать. Цена вопроса — 20 тысяч рублей. Был готов даже полтинник отдать за быструю работу. А он заломил 500 тысяч. Не знаю, может, это из-за работы Альберта так ценник взлетает. Неужели я не член сборной России, приносящий стране результаты? Мы с Бурмистровым всё делаем за свой счёт, федерация не даёт ни копейки. В первом же сезоне на своих санях я стал чемпионом Европы. Чемпионат Европы 2017 я выиграл на санях Демченко, за что Альберту спасибо. Но на командной гонке в Германии упал и получил травму. Потом произошла идиотская ситуация. Приезжаем на этап Кубка мира в Латвию, заселяемся в гостиницу на третий этаж. Засовываю свои сани и сани Демченко в специальный лифт для вещей, сам иду пешком. Поднимаюсь и вижу, что доехали только мои. В кабине лифта не было двери, и в шахту упали сани Демченко. Я в панике. Прибегает Демченко, начинает материть и орать, что не будет больше ничего мне делать. Бывший главный тренер сборной Александр Васин успокаивает: «Альберт, не кипятись. Давай я быстренько всё починю, завтра будут готовы». Демченко отвечает: «Не надо, пускай убедится, что у Бурмистрова сани медленные». Сажусь на свои сани и выигрываю этап Кубка мира, с грубыми ошибками ставлю рекорд трассы. После победы инвентарь проверили на техническим контроле, всё было хорошо. Дальше спринт, опять с ошибками. Занимаю второе место, а в командной гонке показываю лучший результат. Переезжаем из Латвии на трассу чемпионата Европы. Сажусь тестировать сани Бурмистрова и устанавливаю рекорд трассы на тренировке. Думаю: «Всё, я готов к чемпионату мира». Тут Альберт собирает консилиум и заявляет: «Семён, твои сани сделаны не по регламенту». Демченко просто не хотел, чтобы я ехал на санях Бурмистрова. Продолжает давить: «Нужно всё поменять». Раз главный тренер так говорит, я ему верю. Хотя Бурмистров сказал, что с санями всё хорошо, и запретил мне их переделывать. Я испугался и поверил Альберту. Говорю: «Раз там что-то не так, давайте исправим». Переделывал брат Демченко. Он залил их смолой, распилил, просверлил. В итоге ушла параллельность полозьев. Измеряю специальным прибором — там «кривота». Выхожу на трассу и еду медленно. Раскурочили сани, и всё тут. Альберт говорит: «Езжай на моих» — то есть на тех, которые упали в шахту лифта. Отвечаю: «Время ещё есть, поработаю и с теми, и с другими». Он говорит: «Тогда я свои Ромке Репилову отдам». Я ему: «Ты охренел, у него уже и так куча всего». В общем, Альберт взял на понт, и чемпионат мира я отъездил на его санях. Занял четвёртое и пятое места в спринте и личной гонке."