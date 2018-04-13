Покушение на убийство, кумовство, хамство и безразличие - российский спортсмен рассказал о скандале на Олимпиаде

Российский саночник Семен Павличенко, провалил Олимпиаду в Корее, куда он, одним из немногих российских саночников и бобслеистов, был допущен МОК. Однако вместо того, чтобы показать результаты, которые Павличенко стабильно показывал на этапах КМ, Чемпионатах Европы и мира, российский спортсмен был вынужден ехать на чужих санях. Главный тренер сборной Альберт Демченко после критики Павличенко в свой адрес отозвал спортсмена из Кореи назад в Россию. Сам Демченко, многократный призер Олимпиады и других соревнований по санному спорту, в Корею допущен не был. Как лицо, упомянутое в докладе Макларена, МОК отстранил Демченко от ОИ в любом качестве.
Championat.com взял интервью у Семена Павличенко, в котором спортсмен откровенно рассказал о конфликте с главным тренером сборной России по санному спорту.
Павличенко отправили домой с Олимпиады ранее запланированной даты, а по возвращении просили, настоятельно просили, молчать о событиях в Пхенчхане.
По словам спортсмена, никакой методической помощи от Демченко на Олимпиаде он не получал. Только указание ошибок через "мессенджеры".
"Пресс-атташе попросил не давать комментариев, чтобы совсем не разругаться. Я послушался. Проходит несколько дней, бац — интервью от Альберта. В нём он сказал, что меня отправили домой по причине тяжёлой болезни ребёнка. Хотя это не так. Затем узнаю, что было ещё одно интервью. Правда, оно не вышло. В нём Демченко говорил, что у меня с психикой не в порядке — типа, белый билет. Бред! Когда меня призывали в армию, я попросился в спортроту, но мне отказали. Прошёл медкомиссию. Проходит год, второй, а в армию не вызывают. В итоге звонят из военкомата и просят забрать военный билет. Приезжаю, смотрю — не годен, в запасе. Ещё Демченко говорил, что мои родители алкоголики. Видимо, всё завязано на деньгах — он тупо боится их потерять. Мозгов-то не хватает по-другому зарабатывать.
«Демченко угрожал: «Надо сделать мужской поступок и сменить тренера»"
Конфликт саночника с Демченко начался сразу после того, как Демченко предложил Павличенко сменить тренера, записавшись в группу к Сергею Чудинову.
"Он попросил моего личного тренера Эдуарда Бурмистрова: «Давай запишем Семёна к Чудинову. Мы отказались. Альберт сказал: «Раз так, я парень из Чусового, буду делать по-другому». Когда я приехал в Дмитров, он стал названивать, просить о встрече. Сначала я его игнорировал, но потом согласился. Альберт угрожал: «Не сменишь тренера, останешься на том же уровне и никогда не покажешь высоких результатов». Я возразил: «У нас не фигурное катание, зачем это нужно?» Он давил: «Надо, сделай мужской поступок!». Хотя, угрожая мне, он сам вёл себя не по-мужски.
По словам Павличенко желание Демченко сменить тренера спортсмена упиралось исключительно в финансовый вопрос:
"За каждого спортсмена начисляется зарплата, премии за победы. Сначала меня вообще хотели записать к Олегу Михайловичу — брату Альберта. Хотя он в команде всего лишь механик. К конце концов от меня отстали, а вот Репилова вписали к Демченко. Я остался у своего тренера. Понимаете, Бурмистров делает очень хорошие сани. С сезона-2016/17 он собирает мне деревянные и металлические полозья — ту часть, над которой мы работаем больше всего. Я стал тестировать их, но Альберт запретил. Сказал: «Что за металлолом тебе привезли, фигня какая-то». Пришлось тестировать тайком от главного тренера."
Павличенко также подозревает главного тренера сборной в не совсем честных финансовых операциях по закупке саней и запчастей к ним: "К примеру, в прошлом году он сделал мне сани, обтекатель которых был маловат. Я попросил переделать. Цена вопроса — 20 тысяч рублей. Был готов даже полтинник отдать за быструю работу. А он заломил 500 тысяч. Не знаю, может, это из-за работы Альберта так ценник взлетает. Неужели я не член сборной России, приносящий стране результаты? Мы с Бурмистровым всё делаем за свой счёт, федерация не даёт ни копейки. В первом же сезоне на своих санях я стал чемпионом Европы. Чемпионат Европы 2017 я выиграл на санях Демченко, за что Альберту спасибо. Но на командной гонке в Германии упал и получил травму. Потом произошла идиотская ситуация. Приезжаем на этап Кубка мира в Латвию, заселяемся в гостиницу на третий этаж. Засовываю свои сани и сани Демченко в специальный лифт для вещей, сам иду пешком. Поднимаюсь и вижу, что доехали только мои. В кабине лифта не было двери, и в шахту упали сани Демченко. Я в панике. Прибегает Демченко, начинает материть и орать, что не будет больше ничего мне делать. Бывший главный тренер сборной Александр Васин успокаивает: «Альберт, не кипятись. Давай я быстренько всё починю, завтра будут готовы». Демченко отвечает: «Не надо, пускай убедится, что у Бурмистрова сани медленные». Сажусь на свои сани и выигрываю этап Кубка мира, с грубыми ошибками ставлю рекорд трассы. После победы инвентарь проверили на техническим контроле, всё было хорошо. Дальше спринт, опять с ошибками. Занимаю второе место, а в командной гонке показываю лучший результат. Переезжаем из Латвии на трассу чемпионата Европы. Сажусь тестировать сани Бурмистрова и устанавливаю рекорд трассы на тренировке. Думаю: «Всё, я готов к чемпионату мира». Тут Альберт собирает консилиум и заявляет: «Семён, твои сани сделаны не по регламенту». Демченко просто не хотел, чтобы я ехал на санях Бурмистрова. Продолжает давить: «Нужно всё поменять». Раз главный тренер так говорит, я ему верю. Хотя Бурмистров сказал, что с санями всё хорошо, и запретил мне их переделывать. Я испугался и поверил Альберту. Говорю: «Раз там что-то не так, давайте исправим». Переделывал брат Демченко. Он залил их смолой, распилил, просверлил. В итоге ушла параллельность полозьев. Измеряю специальным прибором — там «кривота». Выхожу на трассу и еду медленно. Раскурочили сани, и всё тут. Альберт говорит: «Езжай на моих» — то есть на тех, которые упали в шахту лифта. Отвечаю: «Время ещё есть, поработаю и с теми, и с другими». Он говорит: «Тогда я свои Ромке Репилову отдам». Я ему: «Ты охренел, у него уже и так куча всего». В общем, Альберт взял на понт, и чемпионат мира я отъездил на его санях. Занял четвёртое и пятое места в спринте и личной гонке."
Конфликты в сборной, когда Демченко пытался продвинуть своих спортсменов, отцепляя неподходящим ему, Демченко, по личным или иным мотивам чуть было не закончился дракой спортсменов с Демченко.
"Кстати, в том же сезоне Демченко хотел подраться и со Стёпичевым, и со мной. Это было на тренировочной неделе в Австрии. Стёпичев показывал не очень хорошие результаты. Подошёл к Демченко и спросил, будут ли ему дорабатывать сани. Альберт отказался. Стёпичев решил, что поедет на санях Бурмистрова, но поставит кое-какие запчасти от сборной России. Демченко как закричит: «Немедленно отдал их сюда». То есть запчасти минспорта, которое выделяет на это деньги. Альберт покрыл Стёпичева матом. Я вклинился, говорю: «Альберт, а помнишь, что было, когда на тебя, тогда ещё спортсмена, накричал главный тренер?». Он помнит, как Васин отругал его за то, что Альберт заботился только о себе. Демченко ударил тренера так, что тот упал. На мою реплику он отреагировал криком: «Ну, пойдём выйдем, подерёмся». Степичёв еле сдержался, хотя очень хотел. Да и я тоже. В итоге Демченко забрал у него полозья, кронштейны. Если бы он взял ещё и обтекатель, Саша на заднице бы ехал. При этом Альберт не даёт тестировать сани, сделанные за наш счёт. Смешно, один спортсмен как-то захотел покрасить сани и попросил на это средства. В федерации отказали. Сказали, что можно выбрать только тот цвет, который захочет Альберт."
Конфликтные ситуации возникали у Павличенко и тогда, когда и он, и Дeмченко были профессиональными спортсменами: "Альберт выступал на чемпионате России-2016, но уже работал главным тренером. Его братья стояли вместе на старте. Жена Бурмистрова говорит: «О, собрались — сто процентов, сейчас что-то будет». Проходит первый заезд, Альберт проигрывает мне довольно много, занимает вторую позицию. Во втором заезде я стартую последним, передо мной Демченко. После финиша на телефон приходит видеозапись: брат Альберта между первым и вторым виражами рассыпает какой-то порошок. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сотрудники трассы ходили туда и руками собирали его. В том заезде я проехал медленнее Демченко, но хватило запаса, чтобы выиграть.
Писали письмо в минспорт, но тему спустили на тормозах. Как-то Демченко обмолвился, что дружит с Колобковым, министром спорта РФ. Я реально боюсь за своё здоровье. Уже ведь был инцидент, почти покушение на убийство. Хорошо, мне трассу посыпали порошком, а не кинули туда грабли. Теперь приходится закрывать сани на замок. Демченко ведёт себя непристойно. Приходит в мастерскую посмотреть, как мы работаем. Сидит, чаи гоняет и обсирает спортсменов. Особенно молодых, которые не могут ответить. Или на тренировке кричит: «Да вы уроды, ничего не умеете. Запомните, спортсмены — это рабочий материал, который всегда можно заменить».
Альберт Демченко всегда продвигает саночника Романа Репилова и свою дочь, но и от помощи зарубежным спортсменам не отказывается, в частности словаку Йозефу Нинису, который по утверждениям Павличенко, лично собирал и настраивал сани словаку перед этапами Кубка мира: "Неужели Альберт переживает, что я показываю слишком хорошие результаты? Я с юниорского возраста на санях Бурмистрова выступал хорошо. В них всё сделано под меня, мы давно нашли мою геометрию. Да, у нас с Демченко похожие обтекатели. Но команда Демченко копирует всё у немцев. Разве это плохо, если ты заметил, что конкуренты сделали что-то крутое? Главное, что я достиг результата, выиграл чемпионат Европы на этих санях. Они сильно отличаются от тех, что делает Демченко: другой металл, свои инструменты, материалы. Пусть лучше Альберт расскажет, как помогал словаку Нинису.
Альберт сказал, что Нинис хороший, доработал эти сани и отдал их ему. Видимо, хотел продать. Фёдоров на этапе Кубка мира в Латвии просил подкорректировать его сани, но получил отказ. Зато сколько внимания уделили словаку. Альберт несколько часов в них ковырялся, настраивал. Когда словак занял второе место, Демченко по-настоящему радовался. Я говорил об этом президенту федерации — ноль реакции."
На Олимпиаде в Пхенчхане Демченко решил заменить сани Павличенко на свои, а когда спортсмен отказался, выдвинул предложение: если сани самого Павличенко поедут хорошо - отдать их другим спортсменам: " За два дня до заезда слышу в коридоре разговор Альберта с братом: «Сейчас Семён протестирует свои сани, и если они поедут хорошо, отдадим их либо Вике, дочери Демченко., либо Ромке Репилову». Ещё раз повторюсь: против Репилова и Виктории лично я ничего не имею. Они заложники ситуации. Пришлось идти на хитрость. Аккуратно содрал немного краски и закрасил это место чёрным лаком, чтоб не бросалось в глаза. После тренировки сказал Альберту: «Твои едут хорошо, но давай их немного доработаем». Он согласился, и я оставил ему их. На следующий день забираю, достаю из чехла — а там другие, без моей метки. Альберт приходит на старт после первого заезда, прошу его объяснить ситуацию. Он говорит: «Ты что, это же твои сани!». Я не упомянул про метку, но сказал, что меня не обманешь. Он всё понял, засмеялся: «Ой, забыл сказать — они тебе не подходят». Это какой я, получается, офигенный спортсмен, если показываю быстрое время на санях, которые мне не подходят. А ведь до этого Альберт утверждал, что они подо мной хорошо катят. В результате я проиграл достаточно много ребятам, плюс сани Бурмистрова не настроил. Все остальные сани, включая те, которые Демченко подменил — он забрал. Осталось только барахло, которым я точно пользоваться не буду. Сказал ему после этого: «Забирай всё тогда, чего мелочиться?». А он отвечает: «О, Семён — Дед Мороз, подарки раздаёт». И это наш главный тренер. Менеджер команды звонит: «Ты чего санями разбрасываешься?». Оказалось, Альберт всем наплёл, что я инвентарь раздаю. После этого он потерял уважение всей команды."
В конце этой неделе в Москве должна состояться конференция федерации санного спорта, которая в числе прочего рассмотрит и ситуацию спортсмена и тренера. Сам Павличенко не желает больше терпеть происходящее в сборной России: " Если я был бы главным тренером или президентом, то мне без разницы, кто на каких санях ездит, главное — результат. Тут как: если один не сделает хороший инвентарь, сможет другой. Это и называется — команда. А то как в детстве: «У меня лучше игрушка» — «Нет у меня». Все должны стараться ради общего дела. Но когда кто-то начинает с**ть, это уже не команда. Я всегда хотел быть частью спортивной семьи, потому что люблю и спортсменов и тренеров. Сколько бы ни делал Альберт мне г***а, я всегда пытался вспоминать только хорошее. Но потом бац — и опять заваруха. Больше так продолжаться не может."
С полным текстом интервью российского саночника Семена Павличенко можно ознакомиться здесь.