Галерея: в Кадриорге продается стильная квартира со всеми современными удобствами

Дизайн интерьера квартиры площадью более ста квадратных метров создан по проекту дизайнера Тоомаса Корба из бюро Pink. Сейчас квартира двухкомнатная, с удобной планировкой, но ее легко превратить в трехкомнатную. Проект перепланировки имеется.

Кухня изолирована, большая спальня соединена с ванной комнатой и гардеробной. В квартире два туалета. В просторной ванной есть окно, отдельно стоящая ванна и душевая кабина.

Большая часть мебели входит в цену квартиры. Мебель сделана по чертежам автора дизайна квартира Тоомаса Корба. спец.заказанного проекта, дизайнера интерьера.

В гостиной установлен дорогостоящий камин.