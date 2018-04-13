пятница, 13 апреля 2018 г.
"Первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские" Имби Паю
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Галерея: в Кадриорге продается стильная квартира со всеми современными удобствами

Галерея: в Кадриорге продается стильная квартира со всеми современными удобствами

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Дом на тихой улице Весивярава полностью реновирован в 2011 году, в доме и в квартире сохранены стиль и дух Кадриорга, а современные удобства добавили жилищу уюта и респектабельности.

Дизайн интерьера квартиры площадью более ста квадратных метров создан по проекту дизайнера Тоомаса Корба из бюро Pink. Сейчас квартира двухкомнатная, с удобной планировкой, но ее легко превратить в трехкомнатную. Проект перепланировки имеется.

Кухня изолирована, большая спальня соединена с ванной комнатой и гардеробной. В квартире два туалета. В просторной ванной есть окно, отдельно стоящая ванна и душевая кабина. 

Большая часть мебели входит в цену квартиры. Мебель сделана по чертежам автора дизайна квартира Тоомаса Корба. спец.заказанного проекта, дизайнера интерьера.

В гостиной установлен дорогостоящий камин. 

Все остальные фотографии и информация о продаже находятся ЗДЕСЬ.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ