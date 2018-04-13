Галерея: в Кадриорге продается стильная квартира со всеми современными удобствами

Дом на тихой улице Весивярава полностью реновирован в 2011 году, в доме и в квартире сохранены стиль и дух Кадриорга, а современные удобства добавили жилищу уюта и респектабельности.
Дизайн интерьера квартиры площадью более ста квадратных метров создан по проекту дизайнера Тоомаса Корба из бюро Pink. Сейчас квартира двухкомнатная, с удобной планировкой, но ее легко превратить в трехкомнатную. Проект перепланировки имеется.
Кухня изолирована, большая спальня соединена с ванной комнатой и гардеробной. В квартире два туалета. В просторной ванной есть окно, отдельно стоящая ванна и душевая кабина.
Большая часть мебели входит в цену квартиры. Мебель сделана по чертежам автора дизайна квартира Тоомаса Корба. спец.заказанного проекта, дизайнера интерьера.
В гостиной установлен дорогостоящий камин.
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