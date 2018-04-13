Маленькое нацменшинство в водовороте большой политики

Отношения Будапешта с Киевом обострились прошлой осенью, когда на Украине вступил в силу закон, ограничивающий использование в школе венгерского языка и языков других национальных меньшинств. Чтобы заставить Киев отменить или смягчить закон, Будапешт заблокировал в ответ на это вступление Украины в Евросоюз и НАТО. По мнению украинских политиков и многих западных аналитиков, глубинной причиной венгерской политики обструкции является не беспокойство за права венгров, а желание заработать «плюсик» в глазах Москвы. Отношения Орбана с путинской Россией долгие годы были значительно лучше, чем у большинства европейских стран. Орбан также противился введению жестких санкций в отношении России, будь то в связи с аннексией Крыма или другими вопросами.

Накануне выборов и в Брюсселе, и в Киеве надеялись, что позиции Орбана ослабеют. Но вышло наоборот. Опираясь на полученный от народа мандат, он, очевидно, будет проводить свою политику еще более энергично. В том числе и в отношении Украины.

Корни языковой проблемы

Венгерское меньшинство в Закарпатье действительно проживало около тысячи лет, т.е. речь идет о малочисленном, но коренном народе. В то же время славяне в этом регионе жили еще дольше. Территория веками принадлежала Венгерскому королевству и Австро-Венгрии Габсбургов. Между двумя мировыми войнами она принадлежала Чехословакии, но после ее ликвидации в результате Мюнхенского сговора (1938) была на какое-то время присоединена к Венгрии. А затем к Советскому Союзу, точнее, к Украинской ССР. Т.е. речь идет об этнически пестрой территории, которая исторически переходила из рук в руки. Местные народности при этом относительно неплохо ладили друг с другом, политические игры их как будто не затрагивали.

С другой стороны, для венгров это больная тема. Дело в том, что после Первой мировой войны по Трианонскому мирному договору между Антантой и Венгрией (1920) последняя утратила две трети своей территории, причем большая их часть, по сути, была и остается заселена в основном венграми. В результате о Венгрии можно сказать, что это государство, граничащее с самим собой, т.е. она практически окружена территориями, которые раньше ей принадлежали.

Естественно, венгры очень чувствительно относятся к этому вопросу – в том числе те, кого трудно обвинить в махровом национализме. Будапешт непрерывно ссорился с соседними странами из-за прав венгерского меньшинства. В основном с Румынией и Словакией. С Украиной же до недавнего времени он более-менее безболезненно ладил. У Будапешта особенно не было причин жаловаться на нарушение прав соотечественников в Закарпатье, а для Киева тема была относительно неважна.