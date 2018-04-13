Ветеринарно-пищевой департамент остановил продажу мяса на Центральном рынке в Таллинне

Мясо неизвестного происхождения изъято из продажи, и оно будет направлено на предприятие, занимающееся переработкой отходов животного происхождения. Для обеспечения безопасности продуктов питания и осуществления проверки, продукт должен быть отслежен на всех этапах производства, переработки и продажи.

«Такие махинации нечестны, прежде всего, по отношению к потребителю, который доверчиво покупает товар, считая, что он хороший, а в случае данного мяса нельзя быть уверенным в его качестве, - сказал руководитель Харьюмааского ветеринарного центра Владимир Вахесаар. – Естественно, это нечестно и по отношению ко всем животноводами и переработчикам мяса, которые законопослушно исполняют все требования, начиная с содержания животных и заканчивая отправкой мяса на рынок».

Ветеринарно-пищевой департамент в этом году с особым внимание следит за происхождением продаваемого на рынках мяса и других продуктов питания, а также подтверждением их происхождения. Департамент будет благодарен за любое сообщение, которое поможет и в дальнейшем останавливать подобную деятельность.

В плане доставляемых на рынок продуктов питания действует общий принцип: продукт должен быть безопасен для здоровья человека и соответствовать требованиям. В случае мяса это означает то, что животные должны содержаться согласно всем действующим требованиям, и забиты на бойне, имеющей лицензию на деятельность.

Разрешено забивать животных для личного потребления, но и забивая корову для собственных нужд, нужно оповестить об этом Ветеринарно-пищевой департамент, и животное должен осмотреть ветеринар.

Забой животных на сельхозпредприятиях должно проходить в соответствии с требованиями и предписаниями пищевой гигиены для мясных производств. Это означает, что фирмы, которые занимаются убоем животных, должны иметь соответствующую лицензию на деятельность. Если проинформирован Ветеринарно-пищевой департамент, то разрешен оборот в малых количествах домашней птицы и зайцев, а также пойманных диких животных.

Если частное лицо хочет продать говядину из собственного хозяйства, ему нужно отвезти животное на имеющую лицензию бойню. В Эстонии лицензию имеют 29 предприятий, где можно забить бычка и 20 фирм, которым разрешено забивать баранов.