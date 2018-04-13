Лондон: ГРУ пять лет следило за Скрипалями перед отравлением

Российские спецслужбы проявляли интерес к e-mail-аккаунту Юлии Срипаль еще в 2013 году, указано в письме, которое опубликовано на сайте The Guardian.

Также в письме говорится о существовании в 2000-х годах в России программы тренировки специальных подразделений для использования химоружия. Если верить Седвилу, то эта программа, в частности, изучала возможность отравления через ручку двери.

Как отмечает издание, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, рассказывая в парламенте о причастности России к химатаке в Солсбери, в частности, использовала информацию из письма Седвила.

В этом же письме Седвил предположил, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" было разработано в лаборатории в российском городе Шиханы Саратовской области.

Ранее британская газета The Times также сообщила о том, что именно в лаборатории под Саратовом произвели "Новичок", который использовался в ходе химатаки в Солсбери. В результате отравления в коме оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они постепенно идут на поправку.

После публикации в британской газете полпред президента РФ Владимира Путина в Приволжье Михаил Бабич заявил, что никакое химоружие в Шиханах не хранится.

Тем временем журналисты Би-би-си подчеркивают, что письмо Седвила генсеку НАТО Йенсу Солтенбергу стало первым доказательством того, что у Великобритания есть конкретная информация об интересе российских властей к семье Скрипаля.

Накануне стало известно о том, что власти Великобритании созывают внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с публикацией отчета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая подтвердила, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены химическим веществом токсического действия.

Ранее в ОЗХО сообщили о том, что специалисты направили властям Великобритании копию отчета с итогами расследования отравления экс-полковника ГРУ и его дочери. Вскоре эксперты опубликовали резюме отчета, в котором вещество, использованное в Солсбери, не называется, но уточняется, что ОЗХО удалось подтвердить выводы британских специалистов.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке рядом с торговым центром в городе Солсбери. Их госпитализировали, в больницу также попал детектив-сержант Ник Бэйли, который в числе первых оказался на месте ЧП.

12 марта Тереза Мэй на основе выводов экспертов военной лаборатории в Портон-Дауне заявила, что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом из семейства "Новичок", которое произведено в России. Однако в Москве эти выводы назвали преждевременными, а обвинения Лондона - "русофобской провокацией".

3 апреля президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) поставит окончательную точку в расследовании отравления Скрипалей.