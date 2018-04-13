Австрийская полиция хочет забрать у россиян деньги, ВАДА в панике

Полиция считает, что 35 тысяч евро призовых, которые российские биатлонисты заработали по итогам выступления на турнире, достались им незаконно, так как эти спортсмены не должны были выступать в Австрии из-за нарушения антидопинговых правил ранее в карьере.

Общая сумма призовых, полученных россиянами на ЧМ-2017, составила 52 тысяч евро. Если отнять призовые биатлонистов, допущенных МОК до Игр-2018 (Антон Бабиков, Татьяна Акимова) и уже отбывших дисквалификации (Ирина Старых, Александр Логинов), получается 36 тысяч евро.

Отстраненный президент Андерс Бессеберг считает, что за началом расследования стоит Международное антидопинговое агентство (ВАДА), у которого с Бессебергом давний затяжной конфликт. Именно Бессеберг не отдавал рассмотрения дел российских биатлонистов в ВАДА, а только на Совет собственной антидопинговой комиссии.

«На короткое время мне показали немецкий текст на компьютере, это были доказательства, предоставленные Родченковым — отсюда возникло это дело.

Я слышал, что в числе тех, кто инициировал расследование, стоит ВАДА. Подозреваю, что они находятся в отчаянной ситуации. У них есть единственный свидетель — Родченков. Но насколько я знаю, на практике они не смогли дисквалифицировать ни одного спортсмена из тысячи.