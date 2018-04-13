Германия призвала продолжать оказывать давление на Россию из-за Сирии

Он отметил, что имеются «серьезные доказательства» применения такого оружия в нарушение международного права. В связи с этим Германия намерена поддерживать дальнейший тесный контакт с США и другими союзниками в процессе обсуждения мер реагирования на произошедшее в САР, передает NEWSru со ссылкой на Reuters.

В свою очередь, глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал не останавливаться на достигнутом и усилить давление на РФ. «Мы не можем принять, что столько раз Совет Безопасности ООН терпел неудачу из-за вето России. Мы не можем с этим мириться, и это не может так продолжаться. Поэтому мы сохраняем политическое давление на Россию, и мы даже хотим его усилить, потому что Россия должна изменить позицию, и это одно из обязательных условий для урегулирования вооруженного конфликта в Сирии», - приводит его слова телеканал n-TV.

Маас также заявил, что произошедшее в Сирии является «отвратительным преступлением». Он добавил, что оно не должно остаться безнаказанным.

«По моему мнению, то, что там [в Сирии] произошло, не должно оставаться без последствий», - указал Маас. Он также добавил, что в вопросе усиления давления на РФ «важно, чтобы западное сообщество действовало единым фронтом».

Заявление главы МИД ФРГ прокомментировали в России. «Из-за вето России столько раз мир получал отсрочку от очередной кровавой бойни в регионе Ближнего Востока и Северной Африки», - написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она добавила, что если бы ранее «Россия изменила позицию в СБ ООН по Ираку, то, скорее всего, руководству ФРГ впоследствии пришлось бы извиняться за участие в антииракской кампании».