Ратас: очень важно иметь целостный подход к развитию Эстонии

«Мы в Эстонии привыкли противопоставлять социальную сферу, экономику и экологию. В ходе общественных дебатов они зачастую выступают в качестве несовместимых понятий или конкурирующих областей – если вкладываем в одну, значит непременно обделяем другую. Это определенно не является здоровым подходом», - отметил премьер-министр.

По его словам, одним из принципиальных изменений в экономической политике, произошедших при нынешнем правительстве, стало то, что, способствуя экономическому росту, не забывают о том, что выиграть от него должны все люди и что экономическое развитие должно быть поставлено на службу интересам общества.

Об этом сообщила пресс-служба правительства, напомнив, что целью высших курсов социальной защиты является внедрить в общественное сознание единое понимание социальной политики, политики в сфере занятости и здравоохранения, а также показать, каким образом сотрудничество разных заинтересованных сторон может способствовать росту благополучия жителей Эстонии.

Курсы предназначены для руководителей местных самоуправлений, государственного и частного сектора, а также для журналистов.