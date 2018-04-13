пятница, 13 апреля 2018 г.
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  • Горячие теннисные инсайды: «Для секса я либо неспособна, либо ленива – для меня это редкость»

Горячие теннисные инсайды: «Для секса я либо неспособна, либо ленива – для меня это редкость»

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ФОТО: Scanpix

Экс-девятая ракетка мира, 30-летняя немка Андреа Петкович будет регулярно радовать читателей крупнейшей газеты ФРГ Süddeutsche Zeitung историями о закулисах мирового тенниса, сообщает sports.ru

В колонке, которая называется 30-Love, 30-летняя Петкович будет рассказывать о том, как проводит досуг на турнирах, – в частности, в первом материале она пишет:

«Профессиональному спортсмену не так просто развеяться. Наркотики отпадают из-за антидопинговых правил. Алкоголь – потому что замедляет восстановление организма. Секс, строго говоря, остается, но я либо не особо к нему способна, либо слишком ленива, так что для меня это редкость. Так что в моем списке методов эскапизма литература, музыка и кино».

Далее полуфиналистка «Ролан Гаррос»-2012 рассказывает, что после матчей чтению (слишком энергозатратно) и музыке (слишком много пространства для размышления и «ненависти к себе») предпочитает просмотр фильмов. Целиком первая колонка цикла здесь.

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