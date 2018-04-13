Горячие теннисные инсайды: «Для секса я либо неспособна, либо ленива – для меня это редкость»

В колонке, которая называется 30-Love, 30-летняя Петкович будет рассказывать о том, как проводит досуг на турнирах, – в частности, в первом материале она пишет:

«Профессиональному спортсмену не так просто развеяться. Наркотики отпадают из-за антидопинговых правил. Алкоголь – потому что замедляет восстановление организма. Секс, строго говоря, остается, но я либо не особо к нему способна, либо слишком ленива, так что для меня это редкость. Так что в моем списке методов эскапизма литература, музыка и кино».