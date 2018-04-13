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Финский лыжник установил мировой рекорд, пройдя за сутки 472 километра

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Ханс Мяэнпяя.

ФОТО: Instagram/Hans Mäenpää

Финский лыжник Ханс Мяэнпяя стал автором нового мирового рекорда, пройдя за сутки дистанцию в 472 километра. Он почти на 40 км перекрыл прежнее достижение своего соотечественника Теэму Виртанена (433 км), пишет Newsru.com.

"Моей целью было проехать 480 километров. Если бы погодные условия были лучше, я показал бы лучший результат", - цитирует рекордсмена финский телеканал Yle.

Изнурительная гонка стартовала на петле стадиона на горнолыжном курорте Леви 12 апреля в 10 часов утра по местному времени и завершилась ровно сутки спустя. От атлетов требовалось бежать непрерывно в течение 24 часов.

Помимо Мяэнпяя, вызов рекорду бросили его теперь уже бывший обладатель Виртанен и норвежец Даниэль Странд, но оба сошли с дистанции до назначенного срока. Самого рекордсмена сигнал об истечении времени застал далеко от финишной черты. Услышав его, он мгновенно рухнул на снег и не смог самостоятельно добраться до судейской палатки.

"Будь компания получше, я бы легко прошел и все 500 километров", - пошутил Мяэнпяя после финиша.

Помимо мужского, в Леви был установлен и новый мировой рекорд среди женщин. Это достижение теперь принадлежит финке Анни Ангерия - она за сутки прошла 375 километров и превзошла чешку Камилу Хоракову, которая в 2000 году остановилась на отметке 333 км.

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