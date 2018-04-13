Финский лыжник установил мировой рекорд, пройдя за сутки 472 километра

"Моей целью было проехать 480 километров. Если бы погодные условия были лучше, я показал бы лучший результат", - цитирует рекордсмена финский телеканал Yle.

Изнурительная гонка стартовала на петле стадиона на горнолыжном курорте Леви 12 апреля в 10 часов утра по местному времени и завершилась ровно сутки спустя. От атлетов требовалось бежать непрерывно в течение 24 часов.

Помимо Мяэнпяя, вызов рекорду бросили его теперь уже бывший обладатель Виртанен и норвежец Даниэль Странд, но оба сошли с дистанции до назначенного срока. Самого рекордсмена сигнал об истечении времени застал далеко от финишной черты. Услышав его, он мгновенно рухнул на снег и не смог самостоятельно добраться до судейской палатки.

"Будь компания получше, я бы легко прошел и все 500 километров", - пошутил Мяэнпяя после финиша.