Фото и видео: на въезде в Таллинн легковая машина врезалась в остановившийся внедорожник

В 16.24 в Центр тревоги сообщили, что в волости Йыэляхтме на 11 километре шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП.

По предварительным данным, внедорожник Mercedes Benz остановился на трассе из-за поломки, в него вразалась легковая машина Hyundai.

В результате ДТП пострадала 44-летняя женщина, находившаяся за рулем Hyundai. Скорая доставила ее в больницу.