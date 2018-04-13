Фото и видео: на въезде в Таллинн легковая машина врезалась в остановившийся внедорожник
13 апреля 2018 г., 17:48
Сегодня вечером на въезде в Таллинн произошла авария, в результате которой пострадала 44-летняя женщина.
В 16.24 в Центр тревоги сообщили, что в волости Йыэляхтме на 11 километре шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП.
По предварительным данным, внедорожник Mercedes Benz остановился на трассе из-за поломки, в него вразалась легковая машина Hyundai.
В результате ДТП пострадала 44-летняя женщина, находившаяся за рулем Hyundai. Скорая доставила ее в больницу.
Оба водителя были трезвыми.