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  • Фото и видео: на въезде в Таллинн легковая машина врезалась в остановившийся внедорожник

Фото и видео: на въезде в Таллинн легковая машина врезалась в остановившийся внедорожник

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Сегодня вечером на въезде в Таллинн произошла авария, в результате которой пострадала 44-летняя женщина.

В 16.24 в Центр тревоги сообщили, что в волости Йыэляхтме на 11 километре шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП.

По предварительным данным, внедорожник Mercedes Benz остановился на трассе из-за поломки, в него вразалась легковая машина Hyundai.

В результате ДТП пострадала 44-летняя женщина, находившаяся за рулем Hyundai. Скорая доставила ее в больницу.

Оба водителя были трезвыми.

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