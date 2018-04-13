Большая идея Каи Каллас: обходящаяся без евродотаций Эстония

"Если рассматривать ситуацию, что у нас пропадут евродотации и нам придется справляться самим, то какие шаги надо для этого предпринять. Очень важно, что мы находимся на пороге переломного времени, когда наша экономика, очень сильно базировавшаяся на субподрядах, больше не работает, мы больше не выдерживаем этой конкуренции", - сказала Каллас.