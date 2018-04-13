Большая идея Каи Каллас: обходящаяся без евродотаций Эстония

По мнению единственного кандидата на пост председателя Партии реформ Каи Каллас, Эстонии следует строить свою экономическую политику таким образом, чтобы государство в будущем смогло справиться без евродотаций, сообщает Rus.err.ee.
"Если рассматривать ситуацию, что у нас пропадут евродотации и нам придется справляться самим, то какие шаги надо для этого предпринять. Очень важно, что мы находимся на пороге переломного времени, когда наша экономика, очень сильно базировавшаяся на субподрядах, больше не работает, мы больше не выдерживаем этой конкуренции", - сказала Каллас.
По ее мнению, единственный путь для маленькой страны - основанная на знаниях экономика, но это не произойдет быстро. Для этого нужны умные люди и решения в сфере политики образования.
В случае прихода Партии реформ к власти, по мнению Каллас, необходимо будет исправить ошибки нынешнего правительства, такие как прогрессивный подоходный налог.