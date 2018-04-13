За год доходы Путина увеличились на 10 миллионов

За прошлый год произошли изменения и в списке объектов недвижимости, находящихся в собственности или в пользовании Путина. В частности, в сведениях о доходах более не указан земельный участок площадью 1500 кв. м, ранее ежегодно декларируемый президентом. В остальном перечень задекларированной президентом недвижимости остался без изменений: квартира площадью 77 кв. м и 18-метровый гараж в собственности, а также квартира площадью 153 кв. м и гараж - в пользовании.