За год доходы Путина увеличились на 10 миллионов

Президент РФ Владимир Путин заработал в 2017 году более 18 млн руб., что более чем вдвое превышает его доход за 2016 год, сообщает "Интерфакс".
За прошлый год произошли изменения и в списке объектов недвижимости, находящихся в собственности или в пользовании Путина. В частности, в сведениях о доходах более не указан земельный участок площадью 1500 кв. м, ранее ежегодно декларируемый президентом. В остальном перечень задекларированной президентом недвижимости остался без изменений: квартира площадью 77 кв. м и 18-метровый гараж в собственности, а также квартира площадью 153 кв. м и гараж - в пользовании.
Как и в прежние годы, автопарк президента состоит исключительно из отечественных, в том числе, раритетных транспортных средств - двух автомобилей ГАЗ М-21, машины "Нива" и автоприцепа "Скиф".
Увеличение дохода Владимира Путина за 2017 год почти на 10 млн рублей связано с тем, что он продал земельный участок, пояснил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да, продал участок", - сказал Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, с чем связан столь заметный рост доходов президента в прошлом году.