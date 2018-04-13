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Изможденная Савченко решила прервать голодовку

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ФОТО: Pjotr Sivkov/TASS/Scanpix

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко готова прервать объявленную в марте голодовку на три дня. Об этом заявил ее адвокат Олег Соловей, передает Lenta.ru со ссылкой на «Украинскую правду».

Юрист уточнил, что его подзащитная готова прервать голодовку, чтобы пройти допрос на полиграфе. Допрос был назначен на 13 апреля, однако сотрудники Службы безопасности Украины не смогли завершить процедуру из-за плохого самочувствия депутата. Сестра Савченко Вера сообщила телеканалу «112 Украина», что «в таком состоянии допрашивать человека на полиграфе не имеет смысла».

«Савченко три дня будет употреблять незначительные количества продуктов, которые ей разрешил врач, для того чтобы показать обществу, что она не осуществляла инкриминируемых ей преступлений, и завершить процедуру полиграфа в понедельник», — уточнил Соловей.

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