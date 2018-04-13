Спасателям обещают поднять зарплату на 20 процентов, полицейским – на 10

Радостную новость министр сообщил на своей странице в Facebook: «Сегодня во время переговоров по бюджету достигли исторического прорыва в зарплатах для внутренней безопасности: зарплатный фонд работников внутренней безопасности увеличится более чем на 20 миллионов евро, то есть зарплата спасателей в новом году вырастет почти на 20, а полицейских и пограничников почти на 10 процентов. И Центр тревоги и Академия МВД получал серьезное повешение зарплат. Благодарю всех членов кабинета министров за конструктивное сотрудничество».