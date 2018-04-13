пятница, 13 апреля 2018 г.
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Спасателям обещают поднять зарплату на 20 процентов, полицейским – на 10

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Спасатели. Фото иллюстративное.

ФОТО: Martin Ilustrumm

В эти дни на мызе Сагади члены правительства спорят по поводу бюджетной стратегии на ближайшие четыре года. Министр внутренних дел Андрес Анвельт сообщил, что добился повышения зарплат спасателям, полицейским и пограничникам.

Радостную новость министр сообщил на своей странице  в Facebook: «Сегодня во время переговоров по бюджету достигли исторического прорыва в зарплатах для внутренней безопасности: зарплатный фонд работников внутренней безопасности увеличится более чем на 20 миллионов евро, то есть зарплата спасателей в новом году вырастет почти на 20, а полицейских и пограничников почти на 10 процентов. И Центр тревоги и Академия МВД получал серьезное повешение зарплат. Благодарю всех членов кабинета министров за конструктивное сотрудничество».

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