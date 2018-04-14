На интернет-аукционе продается идеально подходящая для летнего отдыха квартира в Хаапсалу
14 апреля 2018 г., 11:34
На сетевом аукционе Osta.ee продается маленькая квартира, которую после хорошего ремонта можно использовать как дачу, пишет портал Kodu. А море в Хаапсалу везде рядом.
Маленькая однокомнатная квартирка площадью 23 квадратных метра находится на улице Суур-Лосси.
Да, квартира в плохом состоянии и требует капитального ремонта, но и стартовая цена объекта достаточно низкая.
Квартиру продает город Хаапсалу и предлагать свою цену можно до середины дня 4 мая. Этим летом сделать до конца ремонт, конечно, не удастся, но к следующему лету у счастливого покупателя уже будет готовая дача в центре милого курортного городка.
Больше информации находится ЗДЕСЬ.