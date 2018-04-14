суббота, 14 апреля 2018 г.
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  • На интернет-аукционе продается идеально подходящая для летнего отдыха квартира в Хаапсалу

На интернет-аукционе продается идеально подходящая для летнего отдыха квартира в Хаапсалу

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ФОТО: osta.ee

На сетевом аукционе Osta.ee продается маленькая квартира, которую после хорошего ремонта можно использовать как дачу, пишет портал Kodu. А море в Хаапсалу везде рядом. 

Маленькая однокомнатная квартирка площадью 23 квадратных метра находится на улице Суур-Лосси. 

ФОТО: osta.ee

Да, квартира в плохом состоянии и требует капитального ремонта, но и стартовая цена объекта достаточно низкая.

Квартиру продает город Хаапсалу и предлагать свою цену можно до середины дня 4 мая. Этим летом сделать до конца ремонт, конечно, не удастся, но к следующему лету у счастливого покупателя уже будет готовая дача в центре милого курортного городка. 

ФОТО: osta.ee

Больше информации находится ЗДЕСЬ.

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