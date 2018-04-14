На интернет-аукционе продается идеально подходящая для летнего отдыха квартира в Хаапсалу

Да, квартира в плохом состоянии и требует капитального ремонта, но и стартовая цена объекта достаточно низкая.

Квартиру продает город Хаапсалу и предлагать свою цену можно до середины дня 4 мая. Этим летом сделать до конца ремонт, конечно, не удастся, но к следующему лету у счастливого покупателя уже будет готовая дача в центре милого курортного городка.