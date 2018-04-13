Настоящий форсаж! Водитель мотоцикла на бешеной скорости пытался скрыться от полиции

Полицейский патруль измерял скорость на отрезке Пярну-Раквере-Сымеру, когда заметил движущийся со стороны Раквере в сторону Пярну мотоцикл, скорость которого достигла 127 км/ч. Полиция потребовала от водителя остановиться, но он проигнорировал требование.

Находившийся за рулем мотоцикла водитель попытался скрыться от полиции и начал движение в сторону Пярну. Въехав в город, он свернул на улицу Ряяма, а оттуда проехал к улице Куу, с которой повернул в сторону улицы Оя. Доехав до перекрестка улиц Ехитаяте и Ряяма, он свернул на улицу Ряяма, где его попыталась остановить второй полицейский патруль. Водитель мотоцикла снизил скорость, но не остановился.

ФОТО: Postimees.ee

Вскоре подъехал третий патруль и заблокировал проезд, из-за чего и произошло столкновение. После столкновения водитель мотоцикла пытался скрыться от полиции, однако все же был пойман.

ФОТО: Postimees.ee

После того, как мужчину поймали, он был доставлен в Пярнускую больницу.

Руководитель Пярнуского отдела полиции Мати Теэ сказал, что помимо игнорирования требований и превышения скорость, у водителя отсутствовали водительские права необходимой категории.

"Скорость мотоцикла при въезде в Пярну была около 200 км/ч. Водитель скрывался от полиции осознанно и создавал своими маневрами опасные ситуации", - добавил Теэ.