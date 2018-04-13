Samsung случайно сделал из сотрудников мультимиллионеров

Компания планировала выплатить дивиденды сотрудникам, владеющим акциями, по тысяче вон (около 0,94 доллара) за бумагу.

Из-за ошибки одного из работников Samsung Securities акционерам передали 2,8 миллиарда бумаг, стоимость которых теоретически составила 112,6 триллиона вон (около 105 миллиардов долларов). Эта цифра примерно в 30 раз превышает рыночную стоимость Samsung Securities.

Через несколько минут после получения акций 16 сотрудников успели продать около 5 миллионов ценных бумаг на сумму свыше 185 миллионов долларов. Это привело к падению акций Samsung на 12 процентов в течение нескольких минут 6 апреля.

Южнокорейский финансовый регулятор начал проверку в отношении Samsung Securities. Виновник ошибки и сотрудники, продавшие акции, отстранены от работы.