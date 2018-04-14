США и союзники нанесли авиаудар по Сирии

Взрывы погремели в Дамаске и его окрестностях. По сообщению местного телевидения, ПВО Сирии ответили на атаку.

По словам Трампа, США планируют продолжить давление на Асада до тех пор, пока сирийский лидер не прекратит свое «убийство людей запрещенным на международном уровне химическим оружием».

Государственное телевидение Сирии назвало нападение жестким нарушением международного права. Правительство Сирии неоднократно отрицало использование химического оружия.

В пятницу вечером по местному времени Трамп сообщил из Белого дома, что в операции наказания сирийского президента Асада задействованы трое союзников. По словам президента, цель их атаки «дать жесткое предупреждение» против использования химического оружия».

Министр обороны США Джеймс Мэттис подтвердил, что пока нет данных о потерях Соединенных штатов в ходе атаки.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что операция ограничена по масштабам и ее цель – сократить возможности Сирии в производстве химического оружия. Он не уточнил, какое оружие использовали в операции, и какие объекты стали мишенью.

По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, нет желания вмешиваться в гражданскую войну и менять режим, целью ограниченной операции является предотвратить рост дальнейшего напряжения в регионе и сделать все во избежание жертв среди гражданского населения.

«Мы бы выбрали другой путь. Но в данном случае его нет», - добавила Мэй.

Воздушный удар длился около часа. В нем задействовали в два раза больше оружия, чем в прошлом году, когда по авиабазе Эй-Шайрат было выпущено 59 крылатых ракет «Тамагавк».

По словам Маттиса, больше ударов пока не планируется.

Он добавил, что США предупредили Россию о тех регионах, в которых собирались совершить атаки, но не координировали о планах и конкретных целях.